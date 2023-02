VIDEO | Da via Tiro a Segno a via Biagio Conte, Lagalla: "L'ecomostro sarà abbattuto"

L’annuncio del sindaco in Missione durante la presentazione del libro di Repubblica "L'angelo degli ultimi" sulla vita del missionario laico. "So che ci sono state critiche sulle condizioni della strada. Siamo in contatto col Coime per la demolizione. Con Amap stiamo sviluppando anche il progetto per la riqualificazione del collettore fognario"

L'ecomostro di via Tiro a Segno sarà abbattuto. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Lagalla alla Missione di Speranza e Carità durante la presentazione del libro di Repubblica "L'angelo degli ultimi" dedicato alla vita di Biagio Conte, con i testi di Claudia Brunetto e le fotografie di Mike Palazzotto e Igor Petyx.

"So che ci sono state critiche - ha detto il primo cittadino - sulle condizioni della strada. Siamo in contatto col Coime per la demolizione. Con Amap stiamo sviluppando anche il progetto per la riqualificazione del collettore fognario"

Immediata la reazione del capogruppo M5S al Consiglio comunale Antonino Randazzo che da anni si batte per la riqualificazione dell'area: "Ringrazio il sindaco Lagalla per l’impegno che ha assunto rispetto all’abbattimento dell’acomostro e alla riqualificazione complessiva di via Tiro a Segno, oggi simbolo di un degrado inaccettabile. Dall’abbattimento di questo ecomostro parta la rinascita della costa sud di Palermo"