La terapia intensiva cardiologica del Cervello intitolata al dottor Pitrolo, medico di Mattarella

Villa Sofia- Cervello intitola alcune unità operative e la biblioteca alla memoria dei compianti medici Pitrolo, Pagliaro e Caronia. In particolare, al dottor Francesco Pitrolo è stata intitolata l’Utic (ovvero l'unità di terapia intensiva cardiologica allocata presso il quinto piano del presidio ospedaliero Cervello), mentre al professor Luigi Pagliaro (già direttore dell’Unità operativa complessa (Uoc) di Medicina interna del presidio ospedaliero Cervello) è stata intitolata la biblioteca dell’azienda palermitana (allocata presso lo stesso ospedale), e al professor Francesco Caronia (già direttore dell'Ematologia dell’ospedale Cervello) è stata intitolata l’Uoc di Oncoematologia (sempre sita al presidio ospedaliero Cervello).

"Un tributo - ha commentato Walter Messina, commissario straordinario dell’azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo - che vuole sottolineare l’etica professionale, l’appassionata difesa del diritto alla Salute, e l’alto contributo scientifico e umano profuso da questi medici nel corso della loro attività clinica e formativa, all’interno dell’azienda palermitana”.

Il manager nel corso della cerimonia - dopo aver sottolineato viva gratitudine al Presidente della Repubblica (che ha presenziato alla cerimonia in forma privata) - ha inoltre evidenziato che "gli ultimi anni hanno visto l’ospedale strenuamente impegnato nella lotta alla pandemia, ferito dal sacrificio dei suoi operatori, ma sempre pronto ad assistere tutti, a trasformarsi e ad ampliare i posti letto, ad accogliere i malati”.

Messina rivolgendosi a Mattarella ha proseguito: "Lei signor presidente ha premiato alcuni sanitari con l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Grazie per la sua sensibilità che mette al centro l’uomo, il paziente, la sua malattia e la sua sofferenza". Messina, dopo aver ripercorso anche la lunga e autorevole storia dell’azienda palermitana conclude: "Nel solco di questa tradizione siamo pronti a una giusta ricostruzione e aperti a ogni positivo cambiamento. Ricostruzione che desidero fortemente possa iniziare oggi, onorando la storia del nostro ospedale e tre medici eccezionali che si sono distinti in campo nazionale e internazionale per la loro professione e grandemente per la loro etica".

Le intitolazioni sono state ufficializzate questa mattina nel corso di una sobria e simbolica cerimonia, che si è svolta presso l’aula Vignola, del presidio ospedaliero Cervello, a cui hanno preso parte le famiglie dei professionisti. Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - di cui, com’è noto, il compianto dottor Pitrolo è stato anche il medico personale - erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, per l’Ars il vicepresidente onorevole Luisa Lantieri, il sindaco della città metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla e il vicesindaco Carolina Varchi.