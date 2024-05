In Romagna intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo la scuola primaria di Bertinoro

"E' stato bello vedere come la legalità sia un valore condiviso a livello nazionale e come ci sia una sensibilità comune dei giovani di tutta Italia nel ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito, ucciso e il cui cadavere fu poi sciolto nell'acido. Il nostro Giuseppe viene ricordato infatti non solo in Sicilia". Cosi il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, che ha partecipato a Bertinoro, in provincia di Forlì, all'intitolazione al piccolo Di Matteo della scuola primaria di Santa Maria Nuova Spallicci.

"E'’ stata una due giorni ricca di eventi: ieri - ha spiegato Siviglia - c’è stato un dibattito a scuola, che ha visto gli alunni molto interessati al tema della legalità. Successivamente abbiamo piantato nel giardino della scuola una piantina di rosmarino proveniente dal Giardino della memoria di San Giuseppe Jato, intitolato allo stesso Giuseppe. Ieri sera c’è stato uno spettacolo teatrale, 'L’appello, i compagni di Giuseppe Di Matteo', interpretato dai ragazzi delle classi quinte. Ringrazio particolarmente la dirigente scolastica dell'istituto di Bertinoro, Gabriella Garoia, per l’iniziativa, l’accoglienza e la disponibilità, il sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni, e l’assessore alla Cultura, Sara Londrillo, nonché Franco Ronconi, coordinatore di Libera provinciale di Forlì-Cesena, Antonio Baiano, comandante della stazione dei carabinieri, Pippo Giordano, ex ispettore della Dia ed Elena Campobasso, avvocato".