Biblioteca regionale, una sala intitolata ad Angela Lattanzi: "Salvò migliaia di libri durante la guerra"

Giovedì prossimo (22 giugno) alle 16 la Sala di lettura della Biblioteca centrale della Regione siciliana sarà intitolata ad Angela Daneu Lattanzi. La cerimonia è aperta al pubblico. Nel corso della giornata, la biblioteca di corso Vittorio Emanuele presenterà anche la riedizione del volume "Le bibliotecarie di Alessandria" (Sellerio), una delle fonti principali per conoscere la vita e le opere di Lattanzi, attraverso il racconto appassionato e coinvolgente della figlia Alessandra Lavagnino, stimata studiosa di parassitologia, scomparsa nel 2018.

Nel corso della Seconda Guerra mondiale, che aveva provocato macerie e distruzione in tutta la città, con la smarrimento generale e in assenza totale di una interlocuzione istituzionale, Angela Lattanzi - responsabile de facto dell'allora Biblioteca Nazionale di Palermo (oggi Biblioteca Centrale dell'Isola) "mise in salvo - così come hanno messo in luce nella loro petizione le donne dell'Udi - l'inestimabile patrimonio librario e documentale ivi contenuto, trasferendolo personalmente, di nascosto e con l’aiuto di due assistenti, a Polizzi Generosa". La sua opera e dedizione nella cura dell'inestimabile presidio culturale continuò anche nella fase postbellica.

Infatti terminato il conflitto "si impegnò concretamente per la ricostruzione della Biblioteca sventrata dai bombardamenti americani, sotto i quali – così come opportunamente ricordavano le donne dell'Udi, oggi impegnate nel movimento pacifista e contro i pericoli di una nuova guerra nucleare – perirono 'donne, uomini, bambini, e andarono in rovina, spesso in modo irreparabile, tantissimi monumenti'".

La campagna affinché l'amministrazione regionale dei Beni culturali tributasse il dovuto riconoscimento pubblico ad Angela Lattanzi Daneu era stata lanciata proprio dalle donne dell'Udi Palermo, con un appello sottoscritto da molte intellettuali, fra le quali: Simonetta Agnello Hornby, Dacia Maraini, Maria Attanasio, Letizia Battaglia, Evelina Santangelo, Emma Dante, Renata Boero, Roberta Torre, Maria Rosa Cutrufelli, Luisa Muraro, Gabriella Benedini, Alessandra Bocchetti, Stefania Tarantino, Valeria Andò, Elisa Romano, Alessandra Dino, Simona Feci, Tecla Mazzarese, Marzia Barbera, Tommasina Bianca Squadrito. Inoltre, va ricordato che l'iniziativa è stata rilanciata qualche anno più tardi anche dall'associazione Salvare Palermo.

Ad Angela Daneu Lattanzi, con l'intitolazione dell’aula magna del complesso monumentale gesuitico, si riconosce il dovuto tributo, non solo per il senso del dovere pubblico mostrato nella salvaguardia dei beni librari e documentali, ma anche per il coraggio messo in campo nell'esercizio delle sue funzioni, unendosi "al coro degli intellettuali e dei funzionari che responsabilmente, durante la Seconda Guerra mondiale, misero concretamente in salvo il patrimonio culturale italiano per consegnarlo alle future generazioni".