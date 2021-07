Tredicenne morta in mare, la villetta comunale di Cruillas sarà intitolata a Martina Bologna

A darne notizia il consigliere Massimo Giaconia (Avanti insieme). L'area verde di via Trabucco, non appena arriverà il nulla osta della Prefettura, diventerà un omaggio alla memoria dell'adolescente. I genitori della ragazza, travolta dalle onde a Isola delle Femmine, acconsentirono alla donazione degli organi dando una seconda chance a quattro giovani

Ci sono voluti tre anni ma alla fina la villetta di via Trabucco, a Cruillas, porterà il nome di Martina Bologna, la tredicenne morta nel luglio del 2018 a causa di un incidente in mare. A darne notizia è il consigliere di Avanti insieme Massimo Giaconia che ha ricevuto una comunicazione dall’assessore alle Culture, Mario Zito, sul parere espresso dalla commissione Toponomastica: "Ho appreso con profonda commozione la proposta di intitolare la villetta alla memoria di Martina".

Per procedere con l’apposizione della targa manca però ancora il nulla osta della Prefettura. "Il parere favorevole della commissione - afferma Massimo Giaconia - assume un’importante connotazione simbolica e di grande riconoscenza per chi, attraverso la donazione degli organi, offre ad altre persone una seconda possibilità di vivere. Proprio quello che fecero i genitori di Martina che, pur afflitti da un immane dolore ma con estrema generosità, acconsentirono al prelievo degli organi facendo sì che, attraverso lei, altre piccoli potessero continuare a vivere".

Il consigliere ha colto l’occasione per ringraziare a nome della famiglia e del quartiere il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore Zito, il capoarea Domenico Verona e tutti i componenti della commissione per "aver accolto la mia proposta inserita in un ordine del giorno approvato dal Consiglio. Grazie a chi ha sostenuto l’iniziativa, come l’istituto comprensivo Cruillas, la sesta circoscrizione, l’associazione Chi ama la Sicilia Asp e l’Associazione italiana per la donazione di organi-gruppo comunale Palermo Martina Bologna".