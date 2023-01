Ecco lo stadio Biagio Conte: la scelta di Marineo

Il campo sportivo di Marineo verrà intitolato a Biagio Conte. La decisione è arrivata sulla proposta del sindaco Francesco Ribaudo. Che in una nota spiega: "La Giunta comunale ha approvato l'avvio delle procedure per l'intitolazione del campo sportivo di Marineo a fratel Biagio Conte, ritenendola una personalità di spicco e di valore per nostra Sicilia. La comunità di Marineo, sin dagli albori della scelta vocazionale del missionario è stata a fianco del missionario attraverso la locale Caritas ed altre associazioni religiose che condividendo il progetto di accoglienza “degli ultimi”, proposto a Palermo, hanno inteso collaborare fattivamente con la loro presenza attiva a favore dei bisognosi ed in tutte le azioni proposte da fratel Biagio".

"Questo - prosegue - ha consolidato il rapporto affettivo che Biagio già nutriva nei confronti della comunità marinese, che è stata meta di tante sue visite, trasmettendo alla nostra comunita’lo spirito della solidarietà cristiana che concretamente si è manifestata nella raccolta costante di beni e risorse a favore delle strutture da lui create. La scelta è ricaduta sul campo sportivo che è uno dei luoghi più frequentati non solo dalla nostra comunità ma anche da persone di ogni provenienza, rendendo il messaggio del frate molto visibile anche nei confronti delle nuove generazioni che si accostano al mondo dello sport".