Termini, Camera del Lavoro intitolata a sindacalista della Cgil ucciso dalla mafia

La Camera del Lavoro di Termini Imerese intitolata a Salvatore Carnevale, sindacalista Cgil ucciso dalla mafia a Sciara, il 16 maggio del 1955 quando aveva solo 33 anni. La targa è stata scoperta, in occasione del 67esimo anniversario dell'omicidio, nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla presenza degli esponenti della Cgil e dell’amministrazione comunale di Termini.

“Da oggi - dichiara la responsabile della Camera del Lavoro, Laura Di Martino - la nostra sede ha una nuova identità: si identifica con le battaglie svolte da Carnevale alla testa del movimento dei contadini e per i diritti sul lavoro. Vogliamo così non solo ricordare il contributo per il riscatto dei lavoratori dato da uomini umili come Carnevale e dai tanti dirigenti sindacali assassinati, che hanno sacrificato la loro vita per il riconoscimento dei i diritti. Ma anche tramandare la memoria non solo come semplice fatto storico ma nella lotta di ogni giorno per il lavoro, i diritti, la legalità, la giustizia sociale e la pace. Questo significa riconfermare quel patto che come Cgil - conclude - ci unisce alle lavoratrici e ai lavoratori e alle persone".