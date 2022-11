VIDEO | L'aula bunker si chiama ora "Falcone Borsellino", il ministro Nordio: "L'impegno dello Stato in loro onore"

L'aula bunker da oggi si chiama "Falcone Borsellino". Si è tenuta alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'intitolazione degli spazi all'interno del carcere Ucciardone ai due giudici uccisi dalla mafia, in occasione della chiusura del trentennale delle stragi del '92. Tra i presenti, Lucia e Manfredi Borsellino e Maria Falcone.

Dopo la scopertura della targa all'esterno dell'aula, la cerimonia si è spostata all'interno dove il presidente dell'Anm Matteo Frasca ha aperto il dibattito. "La lotta alla mafia - ha detto - deve essere sempre al centro dell'agenda politica del governo e del Parlamento, della magistratura e della società civile. E' necessario che ciascuno senza compromessi scelga da che parte stare con i fatti".

Poi l'intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "Il successo del Maxiprocesso - dice - fu seguito da polemiche corrosive. E' doloroso ricordare che da una parte della magistratura furono formulate nei confronti di Falcone delle critiche e insinuazioni che ne addolorarono l’ultimo periodo di vita. Ma Falcone non si arrese e lavorò al progetto di una struttura unica con competenza nazionale per indagare il fenomeno mafioso". "I nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - aggiunge il Guardasigilli - saranno ricordati per sempre per aver servito il Paese con professionalità e tenacia. In loro onore, l’impegno dello Stato nella lotta alla criminalità non verrà meno e sarà potenziato nella qualità del personale e nell’efficienza delle strutture. Ma al di sopra delle risorse umane e finanziarie, dovrà sempre illuminarci come forza ispiratrice il coraggio di questi due magistrati”.

"Rivolgo un saluto commosso e deferente - dice il procuratore Maurizio De Lucia - a tutti i caduti per mano mafiosa, magistrati, poliziotti, cittadini, quelli che, senza alcun dovere assunto in precedenza, hanno sacrificato la vita per mano della mafia. Uno dei nostri doveri è quello di continuare ad indagare con lo sguardo rivolto al passato per fare luce su quello che accadde. Lo sforzo della procura di Palermo rimane quello di fare luce sui misteri, sui segreti del passato ma anche di non distrarsi rispetto a quella che è Cosa Nostra che continua a essere presente nel tessuto economico e politico di questa città".

“Il Maxiprocesso alla mafia - commenta il sindaco Roberto Lagalla - ha segnato una linea di demarcazione indelebile nella lotta dello Stato a Cosa nostra. L’Aula bunker del carcere Ucciardone è il luogo simbolo del 'Maxi' e intitolarlo a coloro che possono essere considerati i 'padri' di quel processo, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, è un atto doveroso nei confronti dei due uomini dello Stato che hanno svelato al Paese il vero volto dell’organizzazione mafiosa e che, proprio grazie al Maxiprocesso, hanno fatto crollare il mito di una mafia invincibile. Per un momento così importante e denso di significati ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che testimonia la vicinanza dello Stato alla nostra città nel contrasto quotidiano alla criminalità organizzata”.

Nell'aula del Maxiprocesso anche il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e il governatore Renato Schifani. "Il ricordo dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - ha detto il presidente della Regione - da trent'anni ormai, resta indelebile nelle nostre coscienze e nei nostri cuori, nella consapevolezza che ciascuno deve fare la propria parte nel contrasto alla criminalità organizzata: politica, magistratura, forze dell'ordine e società civile, a partire dai nostri giovani. Per loro dobbiamo coltivare la memoria di quanti hanno sacrificato la vita per servire lo Stato. La giornata odierna - ha concluso - costituisce un ulteriore tassello per onorare non soltanto i giudici Falcone e Borsellino ma tutte le vittime di mafia".