VIDEO | Il parco di Villa Trabia intitolato a Ninni Cassarà, la moglie del vicequestore: "Questo è un contesto appropriato"

“Oggi è una giornata meravigliosa. Questo posto mi ricorda tante cose. Qui accanto c’è una villetta intestata a Francesca Morvillo, una delle mie più care amiche, e che loro siano accanto è bello. Dall’altro lato, uno degli ingressi della villa è sull’istituto Alberico Gentile, la scuola che frequentava Ninni. Questo contesto credo sia appropriato per essere dedicato a lui“. Parla con emozione Laura Iacovoni, vedova di Ninni Cassarà, nel giorno della riapertura e dell'intitolazione del parco di Villa Trabia al marito ucciso dalla mafia il 6 agosto 1985.

Le polemiche dei mesi scorsi sembrano ormai acqua passata. Nell'agosto del 2023 la famiglia Cassarà aveva infatti chiesto al sindaco Roberto Lagalla la rimozione della targa dal polmone verde di via Ernesto Basile, chiuso da dieci anni. Un appello che era rimasto inascoltato e in seguito al quale il primo cittadino ha disposto la revoca della denominazione dell'area e la nuova intitolazione. "E' stato un incidente di percorso - ha detto la vedova - non imputabile a nessuno".

"Aver intitolato e dedicato il Parco di Villa Trabia al vicequestore Ninni Cassarà nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie è un atto simbolico di grande rilevanza per la città. L’amministrazione è venuta incontro a un giusto rilievo della famiglia che qualche mese fa temeva l’oblio per un nome che è un simbolo nella lotta alla criminalità organizzata", ha detto il sindaco Roberto Lagalla nel corso dell'intitolazione del parco. Tra i presenti all'intitolazione, il questore Vito Calvino e il prefetto Massimo Mariani, l'assessore comunale al Verde Pietro Alongi e il suo predecessore Andrea Mineo. E c'è pure l'ex sindaco Diego Cammarata insieme alla moglie Marida, figlia di Ninni Cassarà.

"Proprio con la famiglia Cassarà, che ringrazio - aggiunge il primo cittadino - si è instaurato un percorso di collaborazione che oggi porta a questo risultato. Questa è una villa recentemente rinnovata e di questo ringrazio il lavoro dell’assessorato al Verde, degli uffici e delle maestranze del Comune e delle partecipate. Esattamente il lavoro che stiamo portando avanti in altri polmoni verdi, come il Giardino Inglese, Villa Giulia e il Giardino della Zisa che intendiamo restituire ai palermitani. Coniughiamo tutto questo alla memoria, all’innovazione e al futuro, riaprendo tutti e tre gli ingressi di Villa Trabia, compreso quello di via Damiani Almeyda che si aggiunge a quelli di via Salinas e di via Marchese Ugo, dove è stato riqualificato anche il cancello storico".