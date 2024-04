Intimidazioni ad amministratori pubblici, la provincia di Palermo tra le peggiori in Italia: è terza nel 2023

Palermo è terza nell'ultimo anno e quarta nel periodo 2010-2023 nella classifica delle province in cui si sono verificati più atti intimidatori o violenze ai danni di amministratori locali e personale della pubblica amministrazione. Il dato emerge da "Amministratori sotto tiro", report dell'associazione Avviso Pubblico, che censisce da quattordici anni il fenomeno a livello nazionale.

Intimidazioni ad amministratori pubblici a Palermo, i dati

Sono 12 i casi registrati nel 2023 avvenuti in 8 comuni tra Palermo e provincia. Tra questi quello del pregiudicato che a Terrasini, appena ricevuta la notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza, ha fatto irruzione nella stanza del sindaco, cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco a tutto. O ancora l'aggressione al capo ufficio tecnico del Comune di Villabate per il rilascio di un'autorizzazione per un'attività commerciale. Gli altri episodi sono avvenuti a Palermo, Altofonte, Capaci, Corleone, Partinico, Termini Imerese. Palermo è la terza provincia più colpita del 2023, dietro Cosenza (30) e Napoli (21). Allargando lo sguardo a quanto accaduto negli ultimi 14 anni, con 214 casi censiti Palermo è quarta su tutto il territorio nazionale, dietro a Napoli (416), Cosenza (252) e Reggio Calabria (229).

Intimidazioni ad amministratori pubblici in Sicilia, i dati

Se invece si considerano i dati regionali, con 862 atti intimidatori, tra il 2010 e il 2023, la Sicilia si situa al primo posto della graduatoria davanti a Calabria e Campania. Con 208 Comuni colpiti (il 53% del totale presenti sul territorio regionale) l'Isola è la seconda regione che fa registrare il più alto numero di enti locali colpiti da atti intimidatori a livello nazionale, dietro alla Campania e davanti la Calabria. Per quanto riguarda il 2023, sono state 35 le intimidazioni, con una diminuzione del 30% rispetto al 2022. Ma si tratta di una magra consolazione di fronte a un quadro generale non edificante.

L'allarme di Avviso Pubblico in vista delle elezioni

Secondo quanto rileva Avviso Pubblico, però, "se da un lato i numeri sono allarmanti, dall’altro rivelano almeno in parte un risvolto positivo della medaglia: laddove si concentrano attentati e minacce, si è spesso in presenza di una resistenza al fenomeno mafioso da parte di amministratori che non cedono alle pressioni dei clan". E l'allarme sale in vista dell'appuntamento alle urne. "Infatti ad essere minacciato - osserva Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico - oltre agli amministratori locali, è anche chi si candida a rivestire un incarico pubblico, fenomeno registrato in tutti i rapporti e che richiede un supplemento significativo di attenzione in vista della prossima tornata elettorale di giugno, quando andranno al voto il 47% dei Comuni italiani. Un quadro preoccupante, che riguarda in particolare i comuni medio-piccoli, in cui più forte è la solitudine, l’assenza di attenzione mediatica, e dove spesso si annida la 'cifra oscura' del silenzio, e che descrive contesti territoriali, economici e sociali in cui fare il sindaco e l’amministratore diventa sempre più una attività pericolosa".