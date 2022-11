Torretta, agricoltore denuncia intimidazione: "Mi hanno tagliato 21 alberi di ulivo"

Si sarebbero intrufolati nella sua proprietà per poi tagliare ventuno alberi di ulivo e appiccare le fiamme al suo capanno degli attrezzi. A denunciare l’episodio è un palermitano di 66 anni proprietario di un oliveto a Torretta di circa 8 mila metri con oltre trecento alberi. L’agricoltore è certo si tratti di un’intimidazione: "Hanno anche appiccato un incendio al capanno degli attrezzi". Se da un latto afferma di "non avere sospetti su nessuno in particolare e di avere un ottimo rapporto col vicinato", dall'altro racconta un episodio che potrebbe aprire una pista: "Qualcuno mi ha chiesto di vendergli il terreno ma io ho rifiutato".

La presunta intimidazione è avvenuta la scorsa settimana. E l'agricoltore si è rivolto ai carabinieri di Torretta. "L’ultima volta che sono andato nel mio terreno - denuncia l’uomo - risale al 12 e ci sono tornato due giorni dopo. Mi sono accorto che qualcuno aveva tagliato ventuno esemplari, tutti in fase di produzione. Sono quindici alberi di circa 6 anni, quattro secolari, due avevano dodici anni e quattro innesti di circa 8 anni Hanno toccato gli alberi che piacevano a me. Sono dei vili criminali e assassini della natura".

Nella denuncia il 66enne, che ha stimato danni per circa 7 mila euro, racconta un episodio che potrebbe essere in qualche modo legato: "Circa una settimana prima - dichiara - avevo ricevuto una richiesta di vendita dei miei terreni da parte di un signore della mia età che ha dei terreni qui vicino. Che io sappia è un dottore. Ho rifiutato l’offerta e mi ha risposto ‘Sei vecchio, che te ne devi fare?’. Però è andato via senza replicare né ci sono stati diverbi. Non mi spiego quanto accaduto, mi viene da pensare che abbiano sbagliato persona".

Alcuni fatti simili, che però non sarebbero in alcun modo legato all’episodio di Torretta, è avvenuto a Calamonaci, nell’Agrigentino. Tre i danneggiamenti, l’ultimo ai danni di un imprenditore agricolo di 59 anni. I carabinieri della compagnia di Sciacca, sotto il coordinamento della Procura, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare i responsabili. Nelle settimane prendenti era successo altre due volte, per un totale di circa 60 alberi di ulivo tagliati.