Intimidazione dirigente Grimaldi, solidarietà della Fit Cisl Sicilia

"Siamo vicini al dirigente della Grimaldi Lines Alessandro Bisanti, e condanniamo questi gravi episodi. Siamo certi che le forze dell’ordine faranno chiarezza”. Ad esprimere cosi “la solidarietà della Fit Cisl Sicilia nei confronti del dirigente della Grimaldi Lines dopo il ritrovamento del proiettile nel suo ufficio in via Amari a Palermo” sono Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia, e Nino Napoli, dirigente regionale Fit Cisl Portualità. “Siamo convinti che gesti così vili non scoraggeranno l’azione del dirigente”, concludono.