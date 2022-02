Una busta con due proiettili per Margherita La Rocca Ruvolo: intimidazione alla deputata dell'Ars

Una busta con due proiettili, una immagine sacra e una foto di Papa Francesco con in mano una bambina per Margherita La Rocca Ruvolo, deputata dell'Ars e presidente della commissione Sanità. A consegnarla questa mattina alla parlamentare di Forza Italia a Sala d'Ercole, che è anche sindaco di Montevago, è stato il portalettere del Comune agrigentino. La circostanza viene confermata da ambienti di Forza Italia. L'intimidazione subita è stata denunciata ai carabinieri.

"Quanto accaduto - afferma in una nota di solidarietà il capogruppo Tommaso Calderone, a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars - ha dell'incredibile. Una persona perbene, tra le più garbate, composte e competenti che ho avuto modo di conoscere in Parlamento. Una deputata ineccepibile, che anche in commissione salute, in cui ricopre il ruolo di Presidente, non si è mai risparmiata, soprattutto in questi ultimi anni di pandemia. A lei piena solidarietà. A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars, non si può che condannare il deplorevole gesto. La busta contenente proiettili e immagini sacre, recapitata presso la sede del palazzo municipale di Montevago è ignobile. Auspichiamo - conlclude Calderone - che la giustizia possa in tempi rapidi fare il suo corso, per risalire ai colpevoli e consegnarli alla legge".

Fonte: Dire