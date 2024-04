Dopo il furto in cantiere un biglietto di minacce all'imprenditore D'Agati: "Finisti i campari"

Una decina di giorni qualcuno aveva rubato materiale dal cantiere ed era sembrato un furto come tanti. Poi la scritta, inequivocabile, sotto la sua foto: "Finisti di campare". E' il messaggio intimidatorio recapitato ieri mattina all'imprenditore Domenico D'Agati, che già in passato ha denunciato le estorsioni subite e i tentativi, impegnato con la sua impresa nella ristrutturazione di un immobile a Torretta, vicino al nuovo centro sportivo del Palermo. "Anche se l'episodio mi ha toccato, vado avanti - spiega a PalermoToday il destinatario della lettera minatoria - perché il mio sogno è quello, un giorno, di completare i miei progetti perché certa gente non deve mai averla vinta". Sull'episodio indagano i carabinieri.

Ad accorgersi di quella lettera, una stampa della foto di D'Agati con delle croci disegnate sulla bocca, sono stati gli operai all'inizio di una nuova giornata di lavoro. I lavoratori hanno chiamato l'imprenditore che a sua volta ha contattato i carabinieri e raggiunto con loro il cantiere per fare un sopralluogo. "Purtroppo - racconta - ancora non avevamo montato le telecamere. Ma stavamo per farlo visto l'episodio di due settimane fa che ho denunciato. Pensavo si trattasse di un 'semplice' furto, in un anno e mezzo di lavori non era ancora capitato, ma ora non so che pensare. Sento molta assenza da parte delle istituzioni, ma ringrazio l'Arma per il supporto garantito fino a ora".

D'Agati è anche l'imprenditore che si era occupato quasi due anni fa dei lavori di ristrutturazione della palestra di Valeria Grasso, anche lei un'imprenditrice che ha denunciato i suoi estorsori, che è rimasta poi in quell'immobile confiscato alla mafia nonostante l'Agenzia nazionale dei beni confiscati non gliel'avesse mai assegnato. Di recente l'attività è stata sottoposta a sequestro su disposizione del gip a seguito di quanto accertato dall'Anbsc e dalla Procura della Corte dei conti che ha delegato alcuni accertamenti alla polizia municipale sull'immobile trasformato, senza alcun titolo e con diverse violazioni, in una palestra gestita da lei con il figlio.