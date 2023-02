Un corso di preparazione gratuito per i test di accesso all'università

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Intesa Universitaria, associazione studentesca presente da oltre 20anni nell’università di Palermo, da sempre si pone come scopo quello di preparare al meglio i neodiplomati ad affrontare il test d’ammissione e lo fa attraverso un corso di preparazione totalmente gratuito: Intesa Test.

Il Progetto, portato avanti ormai da diversi anni dai ragazzi dello staff della nostra associazione, ha l’obiettivo di aiutare e guidare i futuri studenti sin dal loro primo ingresso nel mondo dell’università, preparandoli nel migliore dei modi ai test di accesso.

L’organizzazione del corso, totalmente gratuito, è soltanto un’anteprima di ciò che l’associazione Intesa universitaria propone agli studenti; infatti, "lo step successivo una volta entrati nella realtà universitaria è quello di seguire gli studenti giorno dopo giorno nel loro percorso accademico, fino al conseguimento del titolo di laurea", afferma Adele Pumilia, presidente dell’associazione Intesa universitaria.

Il corso avrà inizio il 27 febbraio 2023 e si concluderà il 31 marzo 2023, sarà strutturato attraverso lezioni frontali in modalità telematica e in presenza (modalità mista) in modo tale da permettere a tutte le future matricole di poter partecipare e interesserà tutte le materie e gli argomenti presenti nel bando del corrispettivo test di accesso. I “docenti”, che altro non sono che ragazzi che hanno il desiderio di affiancare e sostenere le neomatricole in questo primo step, si soffermeranno e porranno più attenzione su quelli che sono gli argomenti più ostici e al termine di ciascuna parte di programma seguiranno esercitazioni di verifica e simulazioni complete che rispettano quelli che sono i criteri di selezione dichiarati nel bando. Risultato? Un’ottima preparazione sia di contenuti, sia di gestione del tempo per i quesiti e sia psicologica, a quello che sarà il momento del test.

Il corso totalmente gratuito è rivolto a tutti gli studenti che intendono iscriversi al test di accesso dei corsi di laurea di ambito umanistico (Scienze e tecniche psicologiche, Scienze delle attività motorie e sportive, Servizio sociale, Lingue e letterature moderne studi interculturali, Scienze della formazione Primaria, Scienze dell’educazione, Conservazione e restauro dei beni culturali), di ambito scientifico, economico-giuridico e medico (Medicina, Ingegneria biomedica, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Informatica, Nursing, Infermieristica, Economia e amministrazione aziendale, Odontoiatria, Professioni sanitarie, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica, Ottica e Optometria, Architettura).

Nel corso saranno presenti anche lezioni volte a rafforzare le conoscenze degli studenti che intendono iscriversi in un corso ad accesso libero, quali ad esempio Giurisprudenza ed Economia e finanza, verrà da quest’anno infatti organizzato un corso di Diritto. Per iscriversi all’intesa Test compila il form: https://forms.gle/3PTtbXH5nsMBrYKC6

Per maggiori informazioni, contatta la nostra pagina: https://instagram.com/intesauniversitaria?igshid=YmMyMTA2M2Y=