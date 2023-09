Intesa guardie giurate-forze dell'ordine e control room: nuove misure per contrastare criminalità e malamovida

Guardie giurate al fianco di polizia e vigili urbani per contrastare criminalità e movida selvaggia. Una rete comune per lo scambio di informazioni finalizzata ad aumentare i livelli di sicurezza nei luoghi della città più a rischio, come la Vucciria, dove nella notte fra il 6 e il 7 luglio un branco composto da sette ragazzi ha fatto ubriacare la 19enne prima dello stupro al Foro Italico. E' quanto prevede il protocollo d'intesa "Mille occhi sulle città", firmato stamattina dal prefetto Maria Teresa Cucinotta assieme al sindaco Roberto Lagalla e ai rappresentanti degli istituti privati di vigilanza, Ksm, Mondialpol Security e Sicurtransport.

Le guardie giurate in servizio collaboreranno quindi con le forze dell'ordine, segnalando particolari situazioni di disturbo delle quiete pubblica, degrado urbano, atti di vandalismo, spaccio di droga ma pure persone in difficoltà o sospette, gravi violazioni al Codice della strada. Il controllo del territorio verrà fatto anche con l'ausilio della tecnologia: venerdì, infatti, verrà inaugurata in via sperimentale la control room negli uffici del comando della polizia municipale di via Ugo La Malfa.

Dice il sindaco Roberto Lagalla: "La firma del protocollo d’intesa 'Mille occhi sulla città', che coinvolge gli istituti di vigilanza privata, va nella direzione di uno degli obiettivi fissati dall’amministrazione in tema di aumento dei livelli di sicurezza in città e riguarda quello di potenziare e complementare le forze di controllo sul territorio. Ringrazio il ministero dell’Interno e la prefettura per aver proposto la firma di questo accordo. Il secondo obiettivo che si prefigge l’amministrazione è quello di concorrere, secondo le proprie funzioni, al lavoro e alla pianificazione che avviene nel corso del comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza in prefettura. Infine, la terza linea di intervento è quella di affidarci sempre di più ai controlli attraverso tecnologie e sistemi avanzati di monitoraggio e questa è la prospettiva della control room al comando della polizia municipale, per la quale venerdì sarà avviata la sperimentazione e che sarà operativamente a regime nelle prime settimane del prossimo anno".

"Non sfuggirà il fatto che Palermo non sia in cima alla classifica dei centri più pericolosi in Italia, ma, da quinta città d’Italia, è collocata oltre la trentesima posizione", aggiunge Lagalla, convinto che "l'evento disgraziato del 7 luglio si sarebbe potuto collocare, purtroppo, in qualunque luogo d'Italia e del mondo. Le cronache, purtroppo, sono piene di queste notizie ma è ovvio che noi dobbiamo prevenire il rischio che singoli episodi possano minare la percezione complessiva della sicurezza".

"Palermo è una città socialmente difficile, con molte diseguaglianze sociali, quindi è più facile che si sprigionino a vari livelli momenti di violenza e di fibrillazione particolari che occorre tenere sotto controllo con il monitoraggio e la prevenzione e con la sensibilizzazione e l'educazione, puntando sulla scuola e sui servizi sociali", conclude il sindaco.