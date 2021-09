Emergenza cimiteri, la Lucarelli punge Orlando: "Mio nonno spostato nell'ossario, nessuno ci ha avvisato" 

La giornalista racconta l'episodio nel corso di un'intervista al sindaco su Radio Capital: "State facendo posto in deposito in questo modo barbaro?". Sulle bare accatastate ai Rotoli: "Entro il 31 ottobre tutto tornerà alla normalità"

"Sono andata al cimitero di Sant'Orsola per portare un fiore a mio nonno, così ho scoperto che è stato spostato nell'ossario senza avvisare la famiglia". Lo racconta Selvaggia Lucarelli nel corso di un'intervista al sindaco Leoluca Orlando andata in onda su Radio Capital, argomento: l'emergenza sepolture ai Rotoli. L'episodio arriva tre settimane dopo la visita della giornalista e influencer in città, nel corso della quale le quasi mille bare accatastate nel deposito dei Rotoli sono diventate un tema di rilevanza nazionale proprio grazie a un post su Instagram. "State facendo posto in deposito in questo modo barbaro?", tuona la Lucarelli. "Il camposanto - ha replicato il sindaco - non dipende dal Comune, ma dall'Opera Pia. Quindi - ha aggiunto il primo cittadino - non posso fare altro che girare la domanda. Quello che abbiamo fatto noi è accorciare i tempi della convenzione".

Sulle bare accatastate ai Rotoli, da quanto la Lucarelli le ha mostrate, qualcosa si è mossa. Merito suo? Non è dato sapere visto che la stampa locale comunque ne scrive da mesi. L'Amministrazione finalmente ha accelerato per tamponare il problema. Le prime bare sono state tolte da terra dal viale centrale del cimitero per evitare ulteriori emergenze dopo le fuoriuscite di liquido e le casse scoppiate a causa del caldo. Al Comune si è svolta anche una riunione per mettere a punto le soluzioni al problema ed è stato anche messo a punto un cronoprogramma di interventi. Cronoprogramma che, nel corso della chiacchierata telefonica di questa mattina il primo cittadino ha spiegato alla giornalista. Nulla di nuovo rispetto a quello che PalermoToday ha già raccontato: entro il 31 ottobre l'emergenza dovrebbe essere un ricordo. "Oggi - ha detto Orlando - siamo a circa 100 salme in meno a deposito. Delle 870 bare che si trovano ancora lì, solo 120 sono a terra. La prima cosa che abbiamo fatto - ha spiegato il primo cittadino - è stato ridare decoro ai defunti, spostandoli dal pavimento".

Grazie all'accordo con il Sant'Orsola, entro la deadline stabilita dall'amministrazione, 420 delle bare attualmente in deposito potrebbero avere un loculo lì. Mentre al massimo il 35% delle restanti 500 che hanno chiesto l'inumazione - ossia la sepoltura sotto terra - potranno essere sistemate entro fine anno. "190 - ha spiegato in radio Orlando - troveranno posto nei loculi previsti per tumulazione che saranno usati per inumazione". Lo scorso 9 settembre la Giunta comunale per ridurre le salme ha approvato anche una delibera che fissa in 300 euro il costo dei loculi ipogei al cimitero dei Rotoli. Sarà decisivo anche l'intervento dell'esercito, che si è detto pronto a mettere in campo mezzi e uomini.