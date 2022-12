Il neo prefetto: "Ballarò desta più allarme dello Zen, così interverremo nei quartieri a rischio"

"Il prefetto o la prefetta? Penso che conti la funzione, non il genere. La questione sulla declinazione non mi appassiona". Poca filosofia, molta concretezza: inizia così la chiacchierata con Maria Teresa Cucinotta, 65 anni, nuovo prefetto di Palermo, che torna nella sua città, nel ruolo più importante, dopo averci lavorato come viceprefetto vicario e dopo aver fatto esperienza a Caltanissetta, Lecce e Catanzaro. "La scelta del ministero dell'Interno mi onora - dice a PalermoToday - perché ritornare nella mia città d’origine, che è anche una delle prefetture più importanti d'Italia, mi gratifica in considerazione del lavoro svolto in tutti questi anni".

Una Palermo che definisce "piena di contraddizioni", con alcune emergenze che si trascinano negli anni e che ha trovato "in alcuni casi perfino aggravate". Ma più che per un controllo "militare" del territorio, Cucinotta vuole "ascoltare" il territorio. E per questo ritiene decisivo il ruolo delle associazioni per dare supporto e assistenza soprattutto nei quartieri periferici, "dove bisogna lavorare anche da un punto di vista urbanistico per non dare un'idea di abbandono da parte dello Stato".

Dopo tanti anni torna a lavorare a Palermo, che differenze ha trovato rispetto a quando l'ha lasciata?

"Resta sempre una città piena di contraddizioni, dove ci sono delle tematiche che si trascinano da molti anni. Penso a quelle lavorative, come l'ex Fiat e poi Blutec di Termini Imerese o ai tanti lavoratori dei call center, ma anche sociali come quelle dei quartieri a rischio. Emergenze che la pandemia e la crisi economica di questi mesi hanno reso ancora più gravi. L'attenzione della Prefettura su questi quartieri fragili resta altissima. In passato ho molto lavorato sullo Zen, ma ora è Ballarò che in questo momento desta più allarme. Per questo ci siamo focalizzando su un modello di intervento che poi sarà esteso anche in altre zone.

Secondo lei questo peggioramento da cosa dipende?

"E' figlio dell’aggravamento delle condizioni socio-economiche. La crisi colpisce di più dove già ci sono delle difficoltà. Per questo stiamo sviluppando un piano in sinergia col sindaco Roberto Lagalla e gli assessori della Giunta. Ma coinvolgendo anche altri attori istituzionali quali Asp, comunità parrocchiali, scuola e forze dell'ordine. Si sta ragionando insieme per intervenire nei quartieri a rischio, il che significa dare supporto e assistenza alla gente che ci vive. Ma un ragionamento va fatto anche sul degrado urbanistico, un aspetto tutt'altro che secondario: perché migliorare il quartiere dal punto di vista della vivibilità significa non dare quel senso di abbandono dello Stato che più facilmente dà l’opportunità a chi si vuole inserire negativamente. Per questo chiedo un’attenzione particolare non solo attraverso la presenza delle forze dell’ordine, che ogni giorno sono impegnate nel controllo del territorio, ma anche un’attenzione con l'obiettivo di un recupero sociale in sinergia con tutte le associazioni".

Se si parla di anti Stato non si può che pensare a Cosa nostra. Com'è la mafia nel 2022, la vede ancora forte o si può affermare che oggi fa un po' meno paura?

"E' vero che la mafia ha subito dei colpi gravissimi, soprattutto se pensiamo ai vecchi capi. Gli arresti dei vari Riina, Provenzano, Brusca hanno sicuramente dato un duro colpo all'organizzazione. Ma la mafia non si è arresa, ha solo cambiato pelle e strategia. E, come dimostrano le tante operazioni di polizia coordinate dalla Dda, non ha smesso di tentare d'imporsi sul territorio arrivando a modificare le richieste economiche e adeguandosi alla crisi. Ed è per questo che se si abbassa la guardia le diamo la possibilità di riespandersi. Quindi dico ai cittadini che occorre essere pronti a dire 'no' e chiedere aiuto allo Stato, che è pronto a dare una mano a chi subisce".

C'è chi pensa che oggi denunciare il pizzo sia più facile, è d'accordo?

"Si dice così. Però sa, le denunce non sono poi così tante. C'è ancora una certa tendenza a venire a patti. Gli esiti delle investigazioni ci trasferiscono un quadro di chi magari preferisce avere questo aiuto 'esterno' piuttosto che denunciarlo, perché ritiene che lo esponga meno. Per uscirne bisogna lavorare con le associazioni antiracket e antiusura che hanno un ruolo fondamentale, quello di stare accanto agli esercenti, per accompagnarli in questa loro attività per non fare cedere a un facile accordo".

Capitolo beni confiscati, nelle ultime settimane è emerso il caso del "Cambio Rotta" di Altavilla: doveva essere un centro aperto ai giovani e alle attività culturali e invece l'unione di coop sociali che l'ha gestito per un decennio, il Consorzio Ulisse, non avrebbe perseguito finalità sociali...

"Sono situazioni che possono capitare, ma che - tengo a puntualizzare - non si verificano spesso. E quando avviene bisogna intervenire, come è successo nel caso specifico visto che il bene, su impulso della Prefettura, è ritornato al Comune di Altavilla. Noi facciamo un monitoraggio con l'Agenzia dei Beni confiscati sull’impiego degli immobili una volta all'anno. Ci facciamo mandare delle relazioni per verificare che i beni vengano impiegati e utilizzati nella giusta maniera. E quando ci vengono segnalate delle anomalie interveniamo, perché l'attenzione è sempre alta. E' chiaro che sarebbe auspicabile una maggiore attenzione da parte delle Amministrazioni che stanno sul territorio".

Fondi Pnrr, come proteggerli dalle infiltrazioni mafiose?

"Su indicazione del ministero è stato deciso un rafforzamento degli uffici antimafia delle prefetture con l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Sul versante dei controlli sono stati previsti dei protocolli ancora più affinati, come quello stipulato con l'Autorità portuale per i lavori nell'area del molo trapezoidale. Il protocollo Masiip - che rientra nel Mog, monitoraggio grandi opere - prevede un controllo ancora più approfondito che passa anche da verificehe su mezzi, personale e flussi economici delle varie imprese che lavorano. Tra i firmatari ci sono anche i sindacati, perché all'interno di questo protocollo ci sono diversi aspetti anche sulla tutela dei lavoratori. Si tratta insomma di strumenti che si stanno affinando proprio per evitare le infiltrazioni mafiose su questi fondi".

Dopo due anni si ritorna in piazza per il Capodanno, avete già studiato un piano di sicurezza?

"Certamente. Abbiamo già fatto una riunione col comitato della sicurezza pubblica in riferimento al concerto. Adesso si stanno facendo degli approfondimenti con la commissione di vigilanza. Era ora che si tornasse nelle piazze a festeggiare, ma lo spettacolo si deve svolgere in sicurezza e serenità. Per questo saranno dispiegate tutte le forze dell'ordine necessarie affinché sia garantita la sicurezza di tutti".