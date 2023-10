A tutto Monti: "Io sindaco? Mai, però se me lo chiedono darò una mano per far rinascere la Costa Sud"

Dalla finestra del suo ufficio in via Piano dell'Ucciardone vede tutta la costa, un elemento fondamentale per chi è arrivato da Ischia spinto dalle correnti del mare. E' ora di pranzo quando raggiungiamo Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale e deus ex machina del nuovo Palermo Marina Yachting, appena inaugurato al Molo trapezoidale. "Mangio pochissimo e al volo tra una riunione e l'altra", spiega. Abito blu e cravatta, col vento in poppa sfoggia tutto il suo carisma da manager navigato. Concreto e diretto non si perde in chiacchiere, anticipando buona parte delle risposte alle domande preparate. Pianificare, progettare e realizzare sono le parole chiave delle sue sfide. Sorride, si racconta senza esitazioni. Ha idee (e strategie) chiare. Un visionario concreto - come lo definì l'ex sindaco Leoluca Orlando quando gli conferì il titolo di cittadino onorario - che ha risollevato le sorti del porto. L'uomo del fare che in molti oggi vorrebbero alla guida della città.

Presidente, rompiamo subito il ghiaccio con una domanda difficile: chi è Pasqualino Monti?

Sorride prima di rispondere. "Pasqualino Monti è un civil servant, un manager di Stato che ha iniziato la sua avventura lavorativa legandosi profondamente al mare e quindi continuando, rispetto agli anni nei quali ero piccolino, ad avere un rapporto straordinario con il mare. Sono nativo dell'isola d'Ischia, sono un isolano e quindi il mio rapporto con l'acqua è davvero straordinario. Poi ne ho fatto un mestiere, una professione, e quindi oggi sono questo".

E' il caso di dire che ha avuto un mare di successo...

"Sono un uomo che si occupa di economia marittima, ma che ha anche iniziato un'altra avventura per i cieli: sono amministratore delegato di Enav, società quotata in borsa che controlla il traffico aereo ed è presente in 45 aeroporti con le sue torri di controllo. Se devo dire chi sono direi che sono un uomo normale, sono un passionale, una persona che mette passione in tutto quello che fa, la mette nella vita privata, la mette nel lavoro e quando mi innamoro di un progetto e di un obiettivo da proseguire cerco di arrivare sempre a dama, cerco sempre di portarlo a casa. Raccontare se stessi è sempre molto complicato, molto difficile, spero di farlo bene. Di solito metto impegno e dedizione in tutto ciò che faccio, sono una persona che ha bisogno di porsi degli obiettivi nuovi, di macinare idee".

Ci sta dicendo che non riesce mai a stare con le mani in mano?

"Già sto pensando a quello che faremo dopo, a quello che dovremo inaugurare l'anno prossimo. Sono già concentrato sull'interfaccia a Palermo, il prossimo progetto con l'Autorità portuale. Per me il Palermo Marina Yachting è già un dolce ricordo, adesso dobbiamo gestirlo in maniera ordinata. Pasqualino Monti è questo. Poi la mia vita privata non amo raccontarla però nella vita professionale sono questo. Un uomo attento alle cose che fa, che cerca di conseguire numeri e risultati".

Numeri e risultati per un Palermo Marina Yachting che è qualcosa di visionario per i palermitani. La gente adesso la osanna e la invoca come prossimo sindaco. Come risponderebbe?

"Mi inorgogliscono, sono molto felice perché sento l'affetto della gente, dei palermitani, e quindi mi fa piacere perché non è soltanto il riconoscimento di un lavoro mio ma del lavoro di una squadra fatta da un forestiero come me che ha la fortuna di essere stato nominato cittadino onorario di questa città. Il progetto non è il mio ma è il frutto di un lavoro di una squadra, di uomini e donne, di ragazzi palermitani innamorati della loro terra, della loro città. E che con amore, dedizione e passione hanno saputo mettere a terra e realizzare opere importanti. Mai nessuno di noi da solo potrebbe da solo realizzare risultati così importanti. E lo abbiamo fatto con giovani e meno giovani, con persone più esperte che ho conosciuto e che erano già qui. Eravamo circa 30, ora siamo oltre 100: è una bella squadra, si lavora con piacere. Poi i risultati quando ti metti lì con passione e decisione arrivano".

Ai risultati però non è così scontato che si arrivi. Spesso ci sono gli obiettivi che restano parole e non fatti...

"Serve visione. E' chiaro che era facile arrivare in un posto come questo, viverlo per un mesetto e capire che c'era la necessità evidente di cambiare. Il cambiamento puoi farlo soltanto se da un lato riesci a far capire che sei uno che non sta a guardare, che le cose le fa, che non si ferma di fronte a quelli che sono considerati i vecchi stereotipi di questa terra e questa città, che sei deciso a costo di rompere determinate prassi consolidate. Deciso ad andare avanti e insieme a questo non hai solo voglia di rompere, ma hai voglia di ricostruire. Di dimostrare che le cose si possono fare e si possono far bene, che c'è un'economia dietro al porto e che il porto non rappresenta solo un posto chiuso, un'enclave, un posto squalificato, ma una grande occasione per la città di Palermo, per le città che hanno la fortuna di ospitare questi porti e anche per le giovani generazioni".

Che c'entrano i giovani?

"C'entrano perché il nostro lavoro va nella direzione di garantire una maggiore occupazione e a loro vogliamo dare la possibilità di scegliere se rimanere o se andare via. Loro non devono essere obbligati ad andare via".

Però non ha ancora risposto. La vedremo in politica? Se non come sindaco, magari come assessore alle Politiche del mare, tanto per non andare lontano...

"Questa città ha un bravissimo sindaco con cui vado molto d'accordo, non penso che abbia bisogno di sindaci differenti. Non farò mai politica nella mia vita. Non è il mio lavoro, non sarei in grado di farlo. Non nutro alcuna passione per attività di carattere politico. Ma sono felice di avere incontrato Roberto Lagalla con cui stiamo lavorando molto bene".

Se andate così d'accordo, perché non invade il campo per il progetto della Costa Sud?

"La Costa Sud non è di nostra competenza, ma cercheremo di dare una mano. Quando la città ci chiama, noi rispondiamo. Dobbiamo però fare i conti con il limite dei confini che gestiamo".

E in questi confini c'è tanto già da lavorare...

"Sì. Ci siamo attivati nel protocollo per fare i carotaggi, per capire com'è il sottosuolo, per dare una mano nella progettazione. Interverremo sulla fascia del Foro Italico con concorsi internazionali, interverremo sulla via Crispi per rifare tutto lo spartitraffico e la passerella che collega l'interfaccia che stiamo realizzando con la base della via Emerico Amari. Insomma, ci misureremo e continueremo a collaborare istituzionalmente, e lo farò personalmente dialogando con il sindaco, per cercare di migliorare la qualità delle infrastrutture cittadine e di interfaccia con il nostro porto".

Altri cantieri lampo all'orizzonte? D'altronde ci ha dimostrato che si può realizzare un'opera infrastrutturale di questa portata e che Palermo è all'altezza di altre città d'Italia se non d'Europa. Spesso la politica e le precedenti amministrazioni ci hanno abituato a qualcosa di lento, quasi impossibile da realizzare. Eppure lei ha definito "normale" un'opera come questa...

"Mi lasci scoccare una freccia in favore della politica. Io sono qui perché nominato dalla politica. Non sono eletto dal popolo. La politica ha deciso di mettermi dove sono. Quindi si è assunta la responsabilità di mettere una persona che è sempre stata considerata un manager di rottura, perché a me non piace il consolidato. A me piace fare cose nuove e misurarmi con sfide difficili. Spesso purtroppo c'è una differenza: qui dove sono io abbiamo una piramide il cui vertice decide e ha la possibilità a caduta di intervenire perché il contratto delle Autorità è un contratto di natura privatistica, quindi può incidere sul personale in maniera molto forte. La politica vive un indirizzo burocratico al suo interno e prima di arrivare alla conclusione dei suoi atti passa da un iter massiccio e imponente. Quindi oltre alla politica, io concentrerei l'attenzione sulla burocrazia che è il vero grande cancro in taluni casi del nostro paese. Poi ci sono bravissimi burocrati che invece tendono a creare il problema per poi magari andare sulla soluzione".

Sì, ma 18 mesi per un'infrastruttura come questa non le sembrano straordinariamente pochi?

"I tempi vanno rispettati il che significa essere presenti, costanti sul cantiere, costante negli uffici. Far comprendere che la mentalità deve cambiare, che le cose si possono realizzare, ma per dimostrare che la mentalità cambia e che le cose si possono realizzare le devi mettere a terra. E questa forse è l'opera più visibile".

In che senso?

"Nessuno sa che noi abbiamo dragato tre porti su quattro, abbiamo fatto un miliardo di investimenti in quattro anni. Nessuno sa che abbiamo creato economia reale e raddoppiato tutti i numeri in tutti i singoli settori della blue economy. Perché quest'opera si vede, il resto non si vede. Quando vedi tre grandi navi da crociera contemporaneamente in un porto non ti chiedi perché prima non arrivavano e la risposta è che prima non c'era il fondale, che il pescaggio del porto era troppo basso e che quindi le navi non riuscivano ad arrivare. Non ti chiedi come mai gli yacht devono stare in mare, ma fuori, e non possono entrare e trasferire ricchezza sul territorio, non sai che la risposta è che prima non c'era un luogo che li potesse ospitare. Perché la città di Palermo non può stare a guardare il suo mare con soddisfazione e anche un po' di vanto? Perché il porto è sempre stato visto come un luogo squalificato nel quale si dovevano fare due affarucci, con microeconomie che vivevano in modo non decoroso. In realtà invece le cose possono cambiare".

Il cambiamento sembra il suo mantra. Ma come si cambia? Come si sradica la mentalità degli "affarucci"?

"Avendo cura dei luoghi. Bisogna trasferire il concetto che quella non è un'opera di Pasqualino Monti, né degli uomini e delle donne che lo accompagnano in questa meravigliosa avventura. E' l'opera dei palermitani e quindi i primi ad doverne aver cura sono loro. Per dimostrare di aver cura, però, devi provare amore per quello che hai. E spesso devi anche misurarti con coloro che sono ineducati e magari far presente che ci sono persone che si muovono in maniera sbagliata".

E a qualche giorno dall'apertura già qualche incivile si è fatto vivo...

"A me dispiace, io ho pensato all'inizio che per quest'opera bastasse mettere cinque persone che si occupassero di sicurezza e invece le abbiamo dovute quintuplicare. Abbiamo dovuto decuplicare le persone che si occupano di decoro urbano. Io non mi aspettavo di avere una presenza così massiccia nei primi giorni. E' stata una cosa bellissima: io amo camminare in quel luogo e vedere le persone che ci passeggiano e che si sono riappropriate di qualcosa che era loro. Però dobbiamo tutti tenere alta la guardia, non possiamo tenerla solo noi. Abbiamo 820 telecamere e nonostante questo qualche piccolo danno c'è stato".

E cosa possiamo fare? Che spreco se venisse deturpato...

"Noi lo terremo come uno specchio. Serviranno 40 persone? Ne metteremo 50 e non 40. Servirà investire 800 mila euro l'anno come abbiamo previsto? Ne metteremo un milione e mezzo e non 800 mila. Però io mi auguro che questo percorso vada piano piano a invertirsi e faccia tornare in termini culturali agli 800 mila, alle 5 persone di sicurezza che avevo pensato all'inizio. Quello è l'obiettivo da conseguire, perché quello che abbiamo conseguito ora, di aumentare - e piano piano lo faremo ancora di più - i controlli o l'igiene è un messaggio non proprio giusto. Vogliamo invece arrivare a un controllo normale. Saranno i palermitani ad aver cura e a cacciar via coloro che invece non hanno rispetto di luoghi che sono loro, in fondo. Poi questo capita in tutte le città d'Italia, Palermo non è la prima. Io ho fatto Civitavecchia, Genova e Trieste ed è lo stesso. Purtroppo le persone maleducate esistono dappertuttto, i vandali esistono dappertutto, bisogna fare attenzione. Non deve essere una cosa generalizzata".

Vandali a parte, il primo bilancio vede la zona abbastanza congestionata, senza parcheggi...

"Il parcheggio ancora dobbiamo aprirlo, su alcune cose siamo un po' indietro. E' pronto, ma dobbiamo mettere un semaforo perché abbiamo capito che le macchine tendono ad entrare fino a dentro il Castello a Mare e lì non devono entrare. Ci sono 282 posti che abbiamo realizzato, più altri 200 al porto, e in costruzione c'è anche un parcheggio multipiano in via Patti dove oggi c'è un edificio fatiscente che nei prossimi mesi verrà demolito. Volevamo prima capire qual era l'afflusso e abbiamo capito che i palermitani amano arrivare sino sotto al luogo con la macchina. Ma quel luogo non può ospitare 3.000 macchine, quel luogo può ospitare al massimo 300 vetture".

Perché aprire subito allora, se non eravate ancora pronti?

"Perché il segnale che non tutto è perfetto è un segnale di apertura alla città. Diteci dove possiamo migliorare, diteci dove possiamo perfezionarci nel nostro agire. Quando ci raccontate questo noi interveniamo. Aprire significava dare questo segnale. A marzo avevo detto a tutti i proprietari dei negozi, perché noi ci siamo preoccupati di dare le concessioni prima di finire l'opera, di esser pronti per il 30 di luglio. Non si sono fidati che l'opera pubblica finisse nei tempi. E quindi ora il pubblico è pronto, il privato non è pronto. Il messaggio che abbiamo dato è: 'Vedete? Voi siete in ritardo, voi che dovete guadagnare e pagarci il canone non siete pronti. Noi abbiamo già finito e voi state pagando senza poter ricavare nulla da quei luoghi'. Questo è il messaggio forte che deve arrivare".

Già un assaggio di quello che sarà lo abbiamo avuto. E sembra che ai palermitani sia già piaciuto così...

"Quella è una passeggiata, è una piazza dove ci saranno eventi, dove ci sarà spazio per tutti. Quella non è una piscina, è una fontana, quindi non si potrà fare il bagno. Il prato non è un prato normale, è il prato di un sito monumentale che racconta la storia del Castello a Mare che sarà ulteriormente raccontata all'interno di quell'edificio che oggi è occupato dal ristorante di Natale Giunta, che è l'unico a cui abbiamo dato una piccola deroga al 1° dicembre perché è l'unico a cui non abbiamo dato un ristorante nuovo ma ha dovuto cedere quello vecchio per averne uno nuovo. Nel Castello a Mare verrà un museo multimediale che racconterà la storia di quel luogo. Quel laghetto racconta già come il mare lambisse le mura di quel monumento nel 1500 e quelle mura raccontano che sono state sommerse dopo la seconda guerra mondiale da edifici squalificati, indecorosi e noi li abbiamo liberati. Abbiamo restaurato le mura, abbiamo tolto circa 200 mila metri cubi di superfetazioni".

Raccontata così chi ci legge nel resto d'Italia pensa sia qualcosa di stupefacente...

"E' l'unico porto al mondo che al suo interno ha un sito monumentale. Quando vai fuori e lo racconti al proprietario di uno yacht, a un crocierista o a un turista resta sbalordito. Ma anche se lo racconti allo stesso palermitano perché questa è una cosa che può raccontare, di cui si può vantare. Vi assicuro che il messaggio culturale è potente. E a livello di business lo è ancora di più, perché non è un'attività solo sociale, di ritorno di infrastrutture, è anche un'attività economica e quindi i nostri volumi sono esplosi".

Quindi possiamo dirlo: tutti pazzi per il Marina Yachting. In effetti, non ci saremmo aspettati questo successo. Lì ci sono le eccellenze della città, negozi e insegne di un certo prestigio. Ci possiamo aspettare dell'altro?

"Ci stiamo già ragionando. Ora facciamo aprire la Spa e la gioielleria subito sotto il ristorante di Natale Giunta nel Convention center, che sarà gestito da una società che fa questo mestiere e quindi ha il compito di portare congressi e muovere il turismo congressuale che a questa città manca e a pensarci è una follia, perché Palermo è talmente bella che può far tutto. Però abbiamo capito che ci sono altre attività che è possibile far nascere e quindi anche sull'interfaccia porto-città, che sarà una meravigliosa passeggiata, stiamo ragionando sul costruire altri locali da destinare ad attività diverse rispetto a quelle che sono lì".

Quindi dopo via Libertà e via Roma (si spera presto), il commercio si sposta al porto?

"Le confesso una cosa. Ci rimasi male quando abbiamo messo a gara i tre ristoranti: io pensavo che partecipassero tutti, che arrivassero oltre 100-200 domande per ogni ristorante. Avavemo fatto una pubblicità massiccia, ovunque. E per questo nessuno potrà mai dire 'c'è tizio c'è caio e non ci sono io'. Io qui poi non conosco nessuno, quindi figurarsi. Pensavo però che la domanda fosse decisamente maggiore. Oggi, dopo la nascita di quel luogo, sono arrivate non so quante richieste di aperture di spazi e bisogna dar soddisfazione a una buona parte di queste. Stiamo dunque ragionando per poterlo fare sia lì, senza rovinare il contesto architettonico, sia sull'interfaccia che è immediatamente contiguo a quel luogo. L'interfaccia esce sulla via Crispi, ma si allunga fino al Marina Yachting. Sarà un'unica cosa".

Lei ci sta raccontando una Palermo che non esiste, la Palermo del futuro. Parla di quest'interfaccia, la sua prossima scommessa, ma non riusciamo neppure a immaginarla. Ce lo racconta come sarà e che date e che tempi abbiamo?

"L'interfaccia l'ho voluta fortemente io. Ho iniziato a demolire tutti gli edifici che sono lungo la Calata marinai d'italia che è la strada interna al porto parallela a via Crispi, è la via Crispi del nostro porto. Tutti quegli edifici fino alla Stella Maris li abbiamo demoliti trasferendo tutte le attività che c'erano dentro e pensando che quello spazio dovesse essere la porta d'ingresso al porto per la città, insieme al Palermo Marina Yachting".

Che cosa intende? Ci aspetta altro traffico sulla via Crispi?

"L'area portuale vive di un sistema che è consolidato di misure di sicurezza che consentono l'accesso a piedi, ma consentono l'accesso negli spazi definiti sterili solo a coloro che sono titolari di un biglietto, che devono partire con aliscafo, traghetto o crociera o che hanno camion che deve imbarcare le merci. C'è bisogno di un titolo per entrare. Come restituiamo allora il porto ai palermitani? Abbiamo pensato di avere e godere di tutto lo spazio sotto per far entrare e quindi decongestionare il traffico sulla via Crispi facendo una sorta di ingresso con dello spazio verde, scale mobili che salgono e ingressi con punti nei quali al posto degli edifici ci siano zone di pre-accumulo dei mezzi, che saranno schermati al resto della città attraverso queste zone verdi meravigliose, queste scale mobili, una passerella a 7 metri e 50 che consente la salita ad una quota più alta, che ti toglie dal traffico e ti fa vedere il porto dall'alto collegandoti direttamente al terminal delle crociere, perché la passerella arriverà fino al terminal delle crociere. Questo cosa significa che il quarto piano del terminal crociere, che potrà essere affittato da chiunque, diventerà direttamente raggiungibile dalla passerella e quindi dalla città".

Sta dicendo che ci sarà una sopraelevata in via Crispi che ci porterà direttamente dentro al porto?

"Sì. Si potrà scavalcare la via Crispi e atterrare sulla radice della via Amari, l'altra parte della via Crispi rispetto al porto, e avere su questa meravigliosa passerella locali, attività diverse rispetto a quelle che noi originariamente avevamo pensato, più spazi. Perché le domande che sono arrivate sono tantissime. Ci sarà una zona ordinata sotto, tutti si lamentano del traffico in via Crispi".

Ad oggi un girone dell'inferno...

"Con l'interfaccia i camionisti che si mettono in coda avranno il loro spazio. Adesso abbiamo chiuso l'accordo con i vigili urbani e quindi saranno più presenti, speriamo che questo incida. Ma detto questo, il problema lì è stato che abbiamo un'opera, che è l'opera della metropolitana, che è di complicata realizzazione perché è fallita un'azienda, il Comune non ci ha restituito ancora quelle aeree che sono di 30 mila metri quadrati dove noi faremo il pre-accumulo dei mezzi. In più col sindaco abbiamo chiuso un accordo per due aeree sterili, una a fianco all'A29 e una a fianco dell'imboccatura della A19, quindi solo di notte ci sarà il traffico per entrare in porto coi mezzi pesanti".

Perché non trasferire il traffico merci a Termini Imerese?

"A Termini abbiamo spostato il terminal contenitori che abbiamo incastonato in due zone verdi. Anche lì stiamo facendo il porto turistico. Abbiamo dragato il porto, abbiamo fatto circa 200 milioni di opere. Quel porto non aveva protezione dal mare, si insabbiava sempre, e quindi anche lì c'è business. C'è traffico come a Palermo perché le merci arrivano al porto dai mercati di consumo come beni di prima necessità. Però tutto si può abbellire perché il porto non deve essere solo una zona di commercio ma una zona da vivere. I terminati hanno poca fiducia, vogliono vederla quest'opera. Adesso abbiamo iniziato i lavori".

A questo punto sarebbe bello immaginare una interconnessione tra porto-stazione-aeroporto così da creare una triangolazione turistica

"Comune, Regione e Ministero stanno già lavorando a questo. Noi ci siamo permessi di dire che tutto ciò che arriva, da Trapani a Messina, quindi da oriente a occidente, per forza di cose deve passare dal cuore della città, dunque da Palermo, perché non ci sono vie di comunicazione alternative. Bisognerebbe fare un ragionamento serio, ma Regione e Ministero lo stanno facendo. E quindi anche lo spendersi molto sul Ponte di Messina è il segnale che non ci si arrende all'idea che le cose si possono fare".

Le cose si possono fare se ci si chiama Pasqualino Monti...

"Ho la fortuna di vivere una condizione di favore, di vantaggio. Vengo da una famiglia agiata che mi ha permesso tutto questo. Però, ecco, assumersi la responsabilità di mettere a terra le cose e far capire che forse la rassegnazione non deve esistere, che bisogna combattere per lasciarsela alle spalle, è qualcosa che si può ottenere, è il messaggio che mi sento di dare".

Dal mare al cielo perché lei è anche amministratore di Enav. Lì che scommesse ci sono? Ci sono progetti in cantiere?

"Ce ne sono diversi anche lì. La sensibilità di Enav è una sensibilità diversa perché è un'azienda quotata, quindi vive di regolamenti molto ferrei, anche in termini di comunicazione. E' molto difficile dunque trasferire quello che si può fare: prima bisogna farlo e poi bisogna comunicarlo perché i passaggi sono così complicati. E' un titolo quotato che viene acquistato nella borsa, così comunichi qualcosa la gente va a comprare il titolo ed è il motivo per cui tutto resta embargato. Stiamo comunque lavorando, anche lì c'è tantissimo da fare. Noi faremo soltanto ciò che è previsto nel mercato regolato, nel nostro core businnes. Poi faremo anche operazioni di carattere straordinario e le porteremo avanti con impegno e dedizione. Già in 5 mesi abbiamo conseguito risultati importanti e sono convinto che i numeri anche lì rappresenteranno il risultato di un lavoro di squadra che stiamo costruendo e che certamente ci darà soddisfazione".

Intanto tra un paio d'anni scadrà il suo mandato come presidente dell'Autorità portuale. Dovremo dirle addio?

"Io sono innamorato di questa città e sto comprando anche casa. Gli obiettivi me li fisso quando ho il ruolo: oggi ho la deadline del 2025 come presidente dell'Autorità e ho la responsabilità di fare. Enav è arrivato come nomina del governo e quindi come un coronamento, come uno scatto in un'azienda quotata. Ma lo faccio qui a Palermo, non mi sono dimesso. Ministro e governatore mi hanno aiutato in tal senso, perché per ora non mi hanno chiesto di fare il passo indietro e lo faccio perché Enav è qualcosa che va oltre la professione. Essendo un passionale c'è anche l'amore per questa città, per le cose abbiamo fatto, il rispetto di una squadra che ha fatto dei sacrifici incredibili. Il futuro solo Dio lo sa. Sono una persona molto fortunata e quindi spero di poter trasferire una quota di quella fortuna a chi verrà dopo di me".

Ultima domanda presidente, forse difficile come la prima. Che voto si darebbe?

Sorride di nuovo, poi risponde. "Preferisco che me li diano gli altri i voti. Anche se la sufficienza me la prendo perché so i sacrifici che sono stati fatti e so anche i sacrifici che ho chiesto a mio figlio, un ragazzo di 16 anni che non mi vede praticamente mai, e tutti i sacrifici che la mia famiglia in tal senso ha fatto. Mi do il famoso 6 politico. Poi i voti li lascio a chi è giusto che li dia. Io sono stato nominato dalla politica quindi è giusto che la politica mi dia dei giudizi. Intanto sento su di me la fiducia della gente e questo mi ripaga in tutto".