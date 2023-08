Il caso dello violenza di gruppo, don Lo Chirco: "E' una sconfitta di tutti, no alla gogna sui social"

"La sconfitta è di tutti. Di questi ragazzi vittime di una crisi valoriale che come società viviamo da tempo, dei genitori che hanno perso il contatto con i loro figli, della scuola e, persino, della Chiesa. Abbiamo perso di vista i nostri giovani, non siamo stati capaci di essere per loro testimoni di una vita volta al bene". A dirlo all'Adnkronos è don Massimiliano Lo Chirco, vice incaricato del servizio diocesano di Pastorale giovanile della Diocesi di Palermo e rettore di San Francesco Saverio, dopo lo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto lo scorso 7 luglio in un cantiere al Foro Italico. In sette, tutti giovanissimi, sono stati arrestati e nei giorni scorsi, durante i primi interrogatori, hanno fornito le loro versioni. Una violenza brutale immortalata in un video che addirittura ha scatenato sui social la caccia alle immagini.

"Gli effetti della crisi della famiglia, prima comunità educante della nostra società, oggi sono sempre più evidenti. La vediamo nella povertà culturale - avverte don Lo Chirco, insegnante di religione in due istituti superiori di Palermo - e affettiva dei nostri ragazzi, nella mancanza di un'educazione a vivere i sentimenti, in un uso distorto dei social. TikTok è diventato il loro modello di riferimento e da fruitori di immagini sono diventati loro stessi creatori di contenuti. I 'like', i 'followers' sono il modo che hanno per richiamare l'attenzione su di loro, per dire 'esistiamo'. Cosi i social sono diventati l'estensione della loro vita privata che diventa pubblica, eppure non ne conoscono i rischi e i pericoli".

Gli stessi social in cui nelle ore successive all'arresto degli indagati le loro foto si sono rapidamente diffuse così come i post con gli insulti e le minacce in un'escalation di odio e violenza. "La reazione di pancia, lo sdegno è comprensibile. E' la ricerca - dice don Lo Chirco - di un capro espiatorio con cui forse ripulirsi la coscienza. La domanda da porsi però è: se fosse stata mia figlia a subire quella violenza atroce? Se fosse stato mio figlio a compierla? Quei ragazzi sono figli di tutti. Quando ho letto la notizia ho pensato: e se fosse stato uno dei miei alunni? La responsabilità di quanto accaduto è di tutti noi, così come la sconfitta, ma metterli alla gogna non risolve il problema. E' solo un modo per allontanare il problema, per passare domani, tra un paio di giorni, tra una settimana a indignarci di qualcos'altro".

Il problema per il rettore di San Francesco Saverio arriva da lontano. "Siamo assuefatti alla violenza. Tutto oggi è a portata di mano, alcol diffusissimo tra i giovani, droga a basso costo, sesso. E' facile perdere il contatto con la realtà". Nella vicenda drammatica della violenza sessuale ai danni della giovane, poi, emerge la “forza” del branco. "Nella loro visione la donna è un oggetto e persino la sua 'resistenza' davanti a un atto violento è vista come normale. La scena è apparsa ai loro occhi come tante altre viste in rete. I giovani hanno oggi modelli valoriali completamente sbagliati, i rapporti sono sempre più 'usa e getta', la sessualità è stata sdoganata così come la pornografia".