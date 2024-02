Colucciello, il comandante carabiniere che vuole rivoltare Palermo: "Manderò i vigili in ogni quartiere"

In poco meno di due mesi ha già fatto capire di che pasta è fatto, ma soprattutto cosa può concretamente fare la polizia municipale per riportare più decoro e ordine in una città eccessivamente caotica, refrattaria alle regole e a cui "la mafia ha sucato il sangue". Il nuovo comandante dei vigili urbani Angelo Colucciello - "orgogliosamente carabiniere e orgogliosamente napoletano", così si definisce - è deciso "a lasciare un segno nei suoi tre anni di mandato". E per raggiungere gli obiettivi che si è prefissato non è disposto a farsi condizionare da nessuno ("neanche se viene Gesù Cristo", dice), men che meno dalla politica politicante.

Terzo carabiniere alla guida del corpo dei vigili dopo Giacinto Paolantonio (1950-1965) e Carmelo Parisi (1988-2000), Colucciello si è fatto convincere dal sindaco Roberto Lagalla ad assumere questo incarico perché crede di poter essere utile alla causa "più da comandante della polizia municipale che da tenente colonnello dei carabinieri" e poi perché "lo devo alle mie figlie e alla mia famiglia, che qui ha deciso di vivere". Da 22 anni in Sicilia - 18 a Palermo - il numero uno dei caschi bianchi rompe subito gli schemi: "Posso fare per primo io una domanda? Ve lo siete chiesti perché è nato adesso tutto questo interesse per la polizia municipale? Finora il vigile - anzi " du cuinnutu du vigile" , come spesso ho sentito dire - è stato abbondantemente schifato. Di colpo invece è diventato l'ago della bilancia della sicurezza. In questi mesi ho sentito la pressione delle autorità cittadine, io però non mi faccio tirare per la giacchetta ...".

Comandante, Palermo è stretta nella morsa fra movida selvaggia e criminalità. Lo scorso anno il sindaco Lagalla diceva che "i livelli di sicurezza dei cittadini restano comunque nella media nazionale". C'è o non c'è un'emergenza sicurezza in città?

"C'è un'emergenza sicurezza, ma non è un'emergenza che riguarda solo Palermo. Le stesse cose che accadono qui si stanno verificando anche in altre città d'Italia. A Palermo hanno inciso diversi fattori, due secondo me hanno avuto una forte rilevanza. Il Covid, per quanto passato da oltre due anni, ha danneggiato una struttura economica e sociale tutt'altro che fiorente. E' stato inoltre un errore aver concentrato negli stessi posti, molti non adeguati a un sovraccarico di persone, le licenze del settore food e pub. Visto che non si possono certo chiudere i locali, ora si deve governare questa situazione".

A tal proposito, da mesi si discute del regolamento movida. Lei ha dato al Consiglio e all'amministrazione comunale delle indicazioni sul fronte della semplificazione. Come le sembra l'ultima bozza di delibera? Che vista?

"Sì, l'ho vista pochi giorni fa. Ci sono ancora delle piccole cose, prettamente politiche, che andranno discusse in Consiglio, e su cui non tocca a me disquisire. Per quanto mi riguarda, ho chiesto ai capigruppo un regolamento snello, aderente ai tempi - siamo nel 2024 e non nel 1814 (anno di fondazione dell'Arma dei carabinieri, ndr) - e credo che si sta andando in questa direzione. In linea generale sono convinto che non serva un provvedimento troppo restrittivo, da bacchettoni, altrimenti rischiamo di creare un multificio e io per primo non lo condivido. La movida deve produrre reddito e far divertire le persone, ma rispettando le regole e il decoro. I locali del settore food, che siano ristoranti o pub, non possono pensare di chiudere le cucine dopo aver fatto cenare le persone e attaccare con la musica fino alle 2 come le discoteche. Il tutto senza avere gli spazi adeguati e senza rispettare le stesse norme delle discoteche. Il problema però non si risolve vietando la diffusione della musica. Si può invece benissimo lasciare la musica di sottofondo fino a un certo orario. I gestori dovranno avere una certificazione dei decibel, chi non ce l'avrà si beccherà una multa. I vigili saranno dotati di fonometri: nell'attesa che arrivino questi strumenti, faremo i controlli assieme all'Arpa. Anche gli esercizi di vicinato vanno regolamentati: non si può da un lato vietare la somministrazione degli alcolici dopo una certa ora in alcuni locali e poi consentirne la vendita per asporto in altri".

I controlli straordinari per il decoro urbano, dalla Kalsa al Palchetto della Musica, hanno sollevato più di una polemica. Secondo alcuni consiglieri, i vigili avrebbero tolto coperte e indumenti ai clochard. Ci può chiarire come sono andate realmente le cose?

"Una premessa: io non mi faccio agganciare dalla politica. Gli attacchi, provenienti dall'interno del Comune, mi hanno dato fastidio e l'ho scritto personalmente a ognuno dei consiglieri. Lo dirò pure quando mi convocheranno in Consiglio. Nel merito di quanto accaduto durante i controlli, posso assicurare che i clochard sono stati tutti assistiti. Stiamo parlando di circa 25 persone. Li abbiamo accompagnati coi taxi solidali nei centri d'accoglienza, nelle strutture di volontariato o dalle loro famiglie, anche per consentirgli di avere coperte e indumenti puliti. Qualcuno ci ha mandato a quel paese, dopo 3-4 giorni c'è chi è tornato nello stesso posto o si è sistemato da altre parti. Chi fa polemica perché non dice che abbiamo rimosso bombole di gas e fornelli da campo esposti al sole e attaccati coi tubi a mano, senza guarnizioni di sicurezza?".

Abusivismo commerciale. Le operazioni in via Perez e corso Finocchiaro Aprile hanno incassato diversi consensi. Il tema adesso è la continuità. Può promettere che non resteranno interventi isolati?

"Posso assicurare che dopo il vaccino ci sarà il richiamo. In corso Finocchiaro Aprile ci siamo già tornati una seconda volta a distanza di una settimana. Li faremo tutte le volte che sarà necessario. Ancora non abbiamo finito il giro dei quartieri... La lotta all'abusivismo è una priorità: a Palermo deve passare il messaggio che il commercio, sia esso ambulante o su sede fissa, si può e si deve coniugare con il rispetto delle regole. Non vogliamo negare a nessuno di "vuscarisi 'u pani", ma sia chiaro che bisogna farlo in una cornice di legalità".

Parcheggiatori abusivi. Spesso in passato molti vigili hanno preferito agire dietro segnalazione e non d'ufficio, eppure si tratta di vere e proprie estorsioni agli automobilisti. Qual è l'indicazione che ha dato, se l'ha data, ai suoi uomini? Non ritiene che serva un piano interforze di contrasto a questo fenomeno?

"Si può agire d'ufficio, senza discussione. Il punto è che, in questo caso, la norma prevede una sanzione pecuniaria. Sanzione che nessuno o quasi nessuno di questi soggetti paga. Il Daspo urbano poi non è la panacea di tutti i mali. Nel caso in cui invece c'è la denuncia e c'è la controparte, ovvero l'automobilista che indica il parcheggiatore che gli ha estorto il denaro, il reato cambia. Ancora con i miei uomini non abbiamo affrontato il tema. Indubbiamente serve un piano interforze per contrastare il fenomeno ma per sradicarlo, in una città come Palermo, servono soluzioni particolari. Le aree dove ci sono i parcheggiatori abusivi sono sempre le stesse. Perché nessuno ha mai pensato di farle diventare dei parcheggi autorizzati e affidarle a cooperative di lavoratori? Devono essere per forza le partecipate del Comune a gestire servizi come zone blu e parcheggi?".

Caos mercatini: c'è un tema che riguarda l'abusivismo e uno che riguarda la tutela dell'ambiente, ovvero il corretto conferimento dei rifiuti. Finora ci sono stati pochi controlli sia all'esterno che all'interno delle aree mercatali. Ma è mancata pura la volontà politica dei vertici delle amministrazioni. Lei che farà?

"Su richiesta del sindaco Lagalla, adesso anche io partecipo ai tavoli con la Rap. Sia loro sia noi, come corpo di polizia municipale, dobbiamo porre fine a questo caos che si verifica nei mercatini. Con 200 uomini in più, cioè 100 pattuglie, si potrebbero controllare tutti i mercatini a tappeto. Siccome oggi queste risorse oggi non ci sono, faremo degli interventi mirati sia in funzione anti abusivismo sia per garantire la pulizia. Chi lavora nei mercatini non ha il diritto di lasciare l'immondizia per strada. Chi sporca verrà multato, così come chi non ha regolare licenza. Le leggi non possono essere derogate e io ho il compito di applicarle. Ai cittadini vittime di soprusi da parte dei mercati abusivi dico innanzitutto di chiamare il 112. Ai vigili tocca anche la prevenzione, ma in certi casi - di fronte a comportamenti violenti - serve la repressione delle forze di polizia".