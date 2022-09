VIDEO | La prima donna comandante a Palermo: "Social e buon senso, così avvicino i vigili ai cittadini"

Doveva essere un sostituto temporaneo, invece Margherita Amato in poche settimane si è conquistata la fiducia del sindaco Roberto Lagalla e dell'assessore Maurizio Carta: "Su Facebook do visibilità al nostro lavoro, in tanti mi scrivono e ci chiedono di essere più presenti. Sì a monopattini e biciclette, ma che nessuno si senta esente da regole"