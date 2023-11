La barella non passa dalle scale, anziana ferita viene evacuata dalla finestra

Cade in casa e si ferisce a una gamba, ma quando i soccorsi arrivano per darle aiuto la barella non passa per le scale e dunque esce dalla finestra. E' successo ieri sera in via Umberto Maddalena, a Boccadifalco.

Una pensionata ha fatto giusto in tempo a chiamare il 118 per ricevere assistenza e aprire la porta di casa. Quando gli operatori si sono resi conto che sarebbe stato impossibile uscire dal portone, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono così intervenute tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che, con l'ausilio di un'autoscala, hanno evacuato l'anziana rimasta ferita all'interno del proprio appartamento, affidandola alle cure dei sanitari.