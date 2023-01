Rotonda di via Belgio, il vento fa traballare la torre faro: intervento dei tecnici di Amg sui fari

Il sistema di illuminazione della torre faro di via Belgio ha rischiato di essere stata spazzata via dal vento. E’ successo sabato sera quando i tecnici di Amg Energia sono intervenuti per mettere in sicurezza e ripristinare la “corona”. Per eseguire le attività (foto allegata), fanno sapere dall’azienda partecipata del Comune, è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico il tratto interessato.

"Sulla base delle previsioni meteo relative ai prossimi giorni, in maniera precauzionale dopo un vertice con i tecnici, abbiamo deciso - sottolinea l’amministratore unico di Amg Energia, Domenico Macchiarella - di mettere in sicurezza tutte le torri faro presenti lungo la circonvallazione, abbassando le corone per evitare rischi". Si tratta di impianti ormai datati, realizzati - ammettono da Amg Energia - intorno agli anni ’90, e pertanto hanno di gran lunga superato il limite della cosiddetta "vita tecnica utile" che in base alla normativa vigente è di 30 anni.

"Sui proiettori – si legge ancora in una nota - da tempo non è più possibile effettuare manutenzione in quanto le apparecchiature, di vecchia generazione, contengono parti in amianto”. La società intanto fa sapere che sta programmando un sopralluogo con il Comune sulla torre faro dello svincolo Belgio su cui è stato fatto l'intervento in emergenza e su quelle limitrofe per verificare le eventuali azioni da intraprendere".