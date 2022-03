Auto abbandonate dentro al Parco Libero Grassi, carcasse rimosse

Rimosse le carcasse di quattro auto abbandonate dentro al parco Libero Grassi e anche il mezzo lasciato di fronte alla via Li Gotti. A eseguire l'intervento questa mattina è stata una ditta incaricata dalla polizia municipale.

"Se da un lato devo ringraziare l'Unità operativa controlli ambientali della polizia municipale per essere intervenuta immediatamente dopo la mia segnalazione, la stessa cosa - commenta il consigliere comunale e presidente della Terza circoscrizione Paolo Caracausi - non posso fare per l’Amministrazione comunale con in testa il vicesindaco Fabio Giambrone e l’assessore all’Ambiente Giusto Catania, colpevoli di non avere dato seguito alla mia richiesta del 20 dicembre, con la quale li mettevo a conoscenza del rischio a cui potevamo incorrere se non si chiudeva immediatamente il varco che i soliti delinquenti avevano creato".

Il consigliere rinnova l'invito all'amministrazione: "Oggi ho rimandato una nuova nota e spero vivamente che entro breve tempo il varco venga sbarrato, onde evitare nuovi abbandoni e che le aziende partecipate con Rap in testa procedano a rimuovere i rifiuti". Nel 2020 la Regione ha stanziato dei fondi per la bonifica dell'area verde. "Nell’attesa che il progetto veda la luce - conclude il consigliere - è necessario bloccare gli abbandoni e ripulire i luoghi".