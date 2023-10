Rischia di morire soffocato per un gozzo di quasi un chilo, giovane disabile salvato all'Ismett

Il rischio era che morisse soffocato ad appena 24 anni per via di un gozzo di quasi un chilo che gli si era formato in gola. Solo la prontezza dei medici dell'Ismett, su indicazione della clinica Maddalena in cui il ragazzo disabile è stato in cura, ha scongiurato il peggio: un intervento ad altissimo rischio decesso per il paziente è invece riuscito perfettamente.

A raccontare la storia a PalermoToday è la madre, Romina: "Mio figlio è nato con una malattia genetica rara, con sintomi importanti, compresi gli attacchi epilettici. Quindi una situazione salutare importante - spiega - a cui si è aggiunto anche un gozzo multinodulare voluminoso che ha deviato e ridotto severamente il lume tracheale. In altre parole, sarebbe potuto morire da un momento altro per soffocamento".

Anche il rischio di morire sotto i ferri, di contro, era altissimo. "Ma ero a un bivio - dice ancora - o lasciarlo morire soffocato o provare a salvargli la vita". E' così che il giovane viene trasferito in ambulanza dalla Maddalena all'Ismett. "Era il giorno del suo compleanno - puntualizza la madre - e qualche giorno prima ci era stato detto che avrebbe dovuto fare un pre-invervento, impiantando una protesi tracheale. Dopo un consulto multidisciplinare, però, si è ritenuto opportuno non farlo perché rischioso per la sua vita".

All'Ismett il ragazzo sta in sala operatoria per circa 6 ore. "L’intervento, lungo e delicato, è tecnicamente riuscito e il paziente è in buone condizioni generali e in fase di ripresa - dice adesso a PalermoToday il professor Alessandro Bertani, a capo dell'equipe che ha seguito l'intervento. Gli è stata asportata una neoformazione di circa 900 grammi di peso. Quando è arrivato era in condizioni critiche e in pericolo imminente di vita per una insufficienza respiratoria, con una sindrome mediastinica secondaria a una voluminosa neoformazione che impegnava la regione cervico-mediastinica".

Il giovane è ancora ricoverato, ma in fase di ripresa. "In termini non tecnici - precisa ancora il professor Bertani - una grossa massa di circa 30 centimetri di diametro di probabile origine tiroidea comprimeva la trachea e le vene che dal collo drenano nel cuore, bloccando di fatto la respirazione e il corretto funzionamento del cuore. Ora sarà di fondamentale importanza il risultato dell’esame istologico per confermare l’origine della massa".

Un intervento molto difficile che solo grazie all'esperienza dei medici dell'Ismett ha avuto buon esito. "Questo genere di interventi è di rara evenienza e tecnicamente molto complesso perché richiede la manipolazione simultanea di strutture vitali del collo e del torace - conclude il medico -. Oltre alle competenze di chirurgia toracica, è fondamentale la presenza di una equipe affiatata di anestesisti, pneumologi, infermieri e perfusionisti. Il team del centro torace di Ismett si occupa di trapianti di polmone, tumori del polmone e delle altre patologie di interesse toracico. Questa esperienza insieme alla attitudine all’interazione multidisciplinare garantisce la migliore assistenza al paziente anche nella gestione di casi complessi come questo".