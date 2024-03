Le vampe di San Giuseppe si avvicinano, rimosse cataste di legna e rifiuti dal Borgo allo Zen

Nell’ultima settimana, a pochi giorni dalla festa di San Giuseppe, le cataste di legna e rifiuti si sono moltiplicate nelle piazze di Palermo, dal centro alla periferia, rendendo necessario un incremento dei controlli per scongiurare ogni pericolo. Sono diversi gli interventi effettuati dalle forze dell’ordine che, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini, hanno fatto sparire ciò che era stato accumulato in vari punti della città, dal Borgo allo Zen.

Dopo le ultime riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza l’attività è stata intensificata con il coinvolgimento di numerose articolazioni della polizia, anche in abiti civili, e il supporto della polizia municipale, dei vigili del fuoco e del personale della Rap per svolgere un’attività più capillare. Tante le cataste nascoste e scoperte prima di essere incendiate, anche vicino all’Ospedale dei bambini e a una scuola di Bonagia.

Altri interventi, monitorati dall’alto grazie al supporto IV Reparto volo della polizia e del Nucleo elicotteri dei carabinieri Palermo-Boccadifalco, hanno riguardato le zone Brancaccio, Oreto e Zisa. In piazza Sant’Anna, spiegano dalla questura, "è stata riscontrata la presenza di cumuli di materiale formato da vecchi arredi, suppellettili e infissi che, con l’ausilio dei vigili del fuoco e degli operatori Rap, sono stati smantellati per tempo".

Vicino via Oreto è stata rimossa una catasta dalla superficie di un grosso spiazzo, non distante da un’area condominiale. Anche vicino piazza Ingastone sono stati trovati diversi carrelli metallici e cataste che "erano state precedentemente e plausibilmente accumulate - aggiungono dalla questura - in attesa di essere condotte in altri luoghi del quartiere Zisa destinati ad accogliere le vampe".

Altra legna pronta ad ardere, nascosta all’interno di vicoli poco frequentati, è stata trovata nei pressi di un parcheggio limitrofo all’ospedale Civico. Infine, nella zona di via Montepellegrino, non distante dall'istituto Alberghiero, è stata smantellata una piccola discarica di legna, anche in questo caso, pronta per essere accesa. I servizi di prevenzione e controllo del territorio continueranno nei prossimi giorni.