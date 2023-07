Niente luce all'Università, odissea per l'abilitazione dei docenti di sostegno: "Lasciati per ore sotto il sole"

Una vera e propria odissea durata tutta la mattinata. Stipati sotto il sole per ore, davanti all'ingresso dell'edificio 19, gli aspiranti docenti che dovevano sostenere oggi la prova scritta del Tirocinio formativo attivo (Tfa) per la scuola superiore - il percorso necessario a ottenere la specializzazione per il sostegno - alla fine sono stati sballottati da viale delle Scienze al Policlinico. Colpa di un guasto generale alla linea elettrica, che ha causato enormi disagi e ha comportato il rinvio della prova di oltre sei ore.

"Un migliaio di futuri professori - racconta Ottavio Ciacchella - sono rimasti assiepati nel piazzale dell'Università, con il caldo e senza informazioni per tante ore. C'è gente che si è alzata alle 4 del mattino per sostenere questo assurdo concorso indetto in piena estate. Una situazione incresciosa, data da una pessima organizzazione dell'Università. Siamo stati trasferiti al Policlinico e anche qui ci hanno fatto aspettare. Stavolta in mezzo alla spazzatura".

L'Università però si difende: "I disagi - fanno sapere dall'ufficio stampa - non sono dipesi dall'Ateneo. Il guasto alla linea elettrica, con la conseguente interruzione, è stato riscontrato stamattina e non era prevedibile. L'Enel ha comunicato che ci sarebbe voluto del tempo per ripararlo. Abbiamo informato i candidati del Tfa appena possibile. Seppure con un ritardo di sei ore la prova si è svolta e ciò a consentito a chi è venuto da fuori Palermo di non dover ritornare un altro giorno, limitando così i disagi".