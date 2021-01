Lavori al collettore fognario in via Oneto: rubinetti di nuovo a secco a Pagliarelli

Rubinetti di nuovo a secco nella zona di Pagliarelli lunedì 1 febbraio, dalle 8 alle 20. L’Amap informa che, per consentire i lavori di realizzazione del collettore fognario, in via Ponticello Oneto, l'erogazione dell'acqua nel dettaglio verrà interrotta nelle zone delle vie Altofonte (monte Regione Siciliana), Sambucia, Olio di Lino, Ponticello Oneto, strada Vicinale Badame e piazza Pagliarelli. L'ultimo intervento al collettore risale a poco più di un mese: anche in quel caso il servizio idrico venne interrotto.

"L’erogazione idrica - spiegano dall'Amap - verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: 091279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800915333 (esclusivamente da telefono fisso)".