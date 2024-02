Problemi al Tmb di Trapani, a Bellolampo 65 tonnellate di rifiuti non previsti: i dubbi del M5S

L’apertura di Bellolampo ai comuni che prima conferivano nel Trapanese preoccupa il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. "A fronte dello stop del Tmb della discarica di Trapani, si è preso atto della solidarietà e disponibilità di Rap a consentire, a diversi comuni della fascia occidentale della Sicilia, lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati con una quantità giornaliera stimata intorno alle 65 tonnellate. Con una interrogazione abbiamo chiesto all’Amministrazione e alla Rap di conoscere lo stato dell’arte sulla capacità residua della prima trance della settima vasca di Bellolampo, giacché, secondo una stima sull’accesso giornaliero in discarica dei rifiuti della Città di Palermo (in media 750 tonnellate) e in considerazione della capacità autorizzata all’inizio della procedura di coltivazione (120 mila tonnellate), si potrebbe supporre che ci si trova allo stato attuale con almeno 90 mila tonnellate di rifiuti abbancati”.

Il decreto con cui è stata presa la decisione di mettere a disposizione gli spazi di Bellolampo arriva dal dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti (a firma del dirigente generale Calogero Burgio) e stabilisce che circa 159 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati vengano trasferiti all'impianto di Tmb di Catania, gestito dalla Sicula Trasporti, mentre circa 66 tonnellate vengano trattate a Bellolampo. Il provvedimento avrà decorrenza immediata. Questa la soluzione che l'assessorato regionale dell'Energia ha trovato contro i disagi generati dalla sospensione del trattamento dei rifiuti indifferenziati nella discarica della Trapani Servizi, attualmente è dotato solo di un Tmb mobile, dove venivano conferiti i rifiuti di 14 comuni della Srr Palermo Area Metropolitana: Altofonte, Balestrate, Giardinello, Partinico, Torretta, Trappeto, Bagheria, Belmonte, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Montelepre e Terrasini.

"Tra l’altro - si legge ancora nella nota inviata dal M5S - sembrerebbe che vi siano in atto delle difficoltà che riguardano la compattazione dei rifiuti che altrimenti sarebbe dovuta avvenire con l’ausilio di specifici mezzi d’opera, da qualche tempo fermi per manutenzione, con la compromissione delle corrette procedure di abbancamento e di riduzione dei volumi. A tal riguardo con la interrogazione presentata chiediamo inoltre la tempistica circa la realizzazione in opera della settima vasca bis e contestualmente ricevere anche le dovute rassicurazioni rispetto alla capacità residuale della vasca al momento utilizzata, onde evitare l’ennesima emergenza dei rifiuti in città".