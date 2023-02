Internet, Palermo la più lenta in download fra le principali città italiane

Palermo è ultima fra le principali città italiane per la velocità in download in Rete. E' quanto emerge dal resoconto della campagna 2022 di drive test, pubblicato oggi sul sito del progetto Misura Internet Mobile, che ha rilevato le prestazioni delle reti mobili, compresa la tecnologia 5G, secondo il principio della "best technology" disponibile nei diversi punti di misura, svolta tra settembre e novembre di quest'anno in 45 città italiane dalla Fondazione Ugo Bordoni, soggetto indipendente incaricato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il valore medio italiano della velocità in download, per le misure statiche, risulta di circa 268 Mbps, mentre la velocità in upload risulta di circa 49 Mbps. Considerando le misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità in download risulta di circa 169 Mbps e di circa 39 Mbps in upload.

A Palermo, la velocità in download è di 215 Mbps, in upload di 43 Mbps, rispetto ai 63 Mbps e ai 28 Mbps della campagna 2021. La città più celere in download è invece Milano con 357 Mbps. Il capoluogo lombardo fa segnare anche un 63 Mbps in upload. Nel 2021 aveva registrato 76 Mbps in download e 32 Mbps in upload.

Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatori TIM, Vodafone e Wind Tre, evidenziano un significativo miglioramento nelle prestazioni misurate rispetto alla campagna di misurazione condotta lo scorso anno, dovuto all'inserimento del 5G nel computo delle statistiche generali.

In particolare: a Roma la velocità in download è di 205 Mbps, quella in upload di 40 Mbps, rispetto ai 71 Mbps e ai 29 Mbps della campagna 2021. A Napoli, la velocità in download è di 251 Mbps, in upload è di 47 Mbps, rispetto ai 54 Mbps e ai 29 Mbps della campagna 2021. Nella città di Torino, la velocità in download è di 315 Mbps, mentre la velocità in upload è di 53 Mbps, rispetto agli 82 Mbps e ai 35 Mbps della campagna 2021. A Bologna, la velocità in download è di 291 Mbps, mentre la velocità in upload è di 43 Mbps, rispetto ai 126 Mbps e ai 38 Mbps della campagna 2021. Nella città di Firenze, la velocità in download è di 245 Mbps, in upload di 49 Mbps, rispetto agli 83 Mbps e ai 30 Mbps della campagna 2021. A Bari, la velocità in download è di 291 Mbps, mentre in upload di 53 Mbps, rispetto ai 91 Mbps e ai 38 Mbps della campagna 2021.