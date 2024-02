La frase pubblicata sull'Espresso contro Lucia Borsellino: un giornalista assolto, l'altro prescritto

Riformata in appello la sentenza di condanna per i giornalisti Maurizio Zoppi e Piero Messina in relazione al falso scoop pubblicato su L’Espresso a luglio del 2015, quando esplose lo scandalo che travolse l'allora presidente della Regione, Rosario Crocetta, e il suo medico personale, Matteo Tutino. La prima sezione della Corte d’Appello, presieduta da Adriana Piras, ha infatti deciso di rivedere la condanna a un anno e 4 mesi inflitta ai due in primo grado, scagionando nel merito Zoppi, con la formula piena "perché il fatto non sussiste", e dichiarando la prescrizione per Messina. I due erano finiti sotto processo per calunnia nei confronti di un comandante del Nas, Mansueto Antonello Cosentino, dal quale - a loro dire - sarebbero venuti a conoscenza di un'intercettazione (di cui la Procura ha sempree smentito l'esistenza) sull’allora assessore Lucia Borsellino. Secondo quanto riportato invece dai due sul settimanale, Tutino avrebbe detto a Crocetta "va fatta fuori come il padre”, cioè il giudice Paolo Borsellino.

In primo grado era già andata prescritta per entrambi gli imputati l’accusa di pubblicazione di notizia falsa e tendenziosa, atta a turbare l'ordine pubblico. Con la sentenza d'appello i giudici hanno anche revocato il pagamento del risarcimento per la parte civile, ovvero l'ormai ex comandante del Nas Cosentino. Se il verdetto diventerà definitivo, le somme già versate da L’Espresso per Zoppi dovranno essere restituite dal militare. Nel caso di Messina, invece, la Corte ha disposto che debba pagare le spese di giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate in 1.500 euro. Non si conoscono ancora le motivazioni della sentenza che saranno depositate entro 60 giorni.

"Per Zoppi - spiega il suo avvocato, Miriam Lo Bello - è arrivata la più ampia formula liberatoria perché, nonostante il reato fosse prescritto, la Corte ha ritenuto l'assoluta e manifesta innocenza dello stesso. Siamo soddisfatti del risultato perché abbiamo sempre creduto nella totale estraneità di Zoppi e nella sua buona fede nell’esercizio delle sue funzioni di giornalista visto che lo stesso ha sempre agito in buona fede".

La calunnia si sarebbe configurata, secondo la Procura, poiché i due giornalisti avrebbero riportato quella frase, in cui secondo la loro versione, Tutino avrebbe detto a Crocetta che Borsellino "va fata fuori come il padre". Messina aveva scritto dell’intercettazione che, a suo dire, Cosentino gli avrebbe fatto sentire e poi avrebbe riferito dell'episodio a un altro militare del Nas. Quest'ultimo avrebbe stilato un'informativa perché si sarebbe trattato di una potenziale rivelazione di atti coperti dal segreto istruttorio. Zoppi, che aveva firmato l'articolo con Messina, invece, avrebbe parlato tempo dopo della vicenda, durante un interrogatorio.