Dal Rotary donazione di libri alla biblioteca dell'Istituto comprensivo "Privitera-Polizzi" di Partinico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Donazione di 80 pregevolissimi testi per bambini di scuola Primaria da parte dell’Interact Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Clarissa Tamburello, presenti il presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino Salvatore D’Angelo e il presidente del Rotaract Club Palermo Montepellegrino Marco Raneri, all’Istituto Comprensivo "Privitera - Polizzi" di Partinico, presieduto dal dirigente scolastico professor Carmelo Belfiore e alla presenza dei piccoli studenti delle classi 4A E 3D. Presenti all’evento, con la DSGA Giovanna Chimenti anche i past president del Rotary Club Palermo Montepellegrino Totò Russo, Antonio Fundarò e Ninni Genova.

"La presenza di una biblioteca in una scuola, crea – sottolinea il dirigente scolastico prof. Carmelo Belfiore - l'abitudine di leggere negli studenti. Ogni scuola deve avere biblioteche. La biblioteca nelle scuole è una parte importante della vita degli studenti, fungendo da magazzino di esperienze, di emozioni, di informazioni, di storia dell’umanità". L'importanza continua a rimanere, però, quella legata alle piattaforme formative create, alle strategie attuate dai docenti e agli strumenti utilizzate dagli alunni. Pregevole le donazioni che molti studenti effettuano a beneficio proprio delle scuole che frequentano. è un valore aggiunto e una partica da insegnare e promuovere.

"Costruire il futuro delle generazioni che verranno dopo la loro - afferma Clarissa Tamburello, presidente dell’Interact Club Palermo Montepellegrino - è per noi giovanissimi un motivo di orgoglio e un motivo di impegno. Il libro, nelle sue molteplici forme, anche quelle più tecnologiche e usate anch’esse dai giovani, incoraggia lo sviluppo del gruppo e dei singoli studenti, assiste nello sviluppo del vocabolario degli studenti, aumenta la comprensione, instilla l'abitudine di leggere in silenzio e incoraggia un approccio alla risoluzione dei problemi negli studenti".

La biblioteca si arricchisce, così, di volumi donati dalla casa editrice “Giunti” che, negli anni si è radicata nel mondo della narrativa per giovani con "i migliori testi della letteratura mondiale adattati per i bambini della Primaria e i ragazzi della Scuola Secondaria da grandi autori italiani e della letteratura mondiali", come precisa Tommaso Cuffaro, rappresentante della casa editrice. "Titoli - continua Tommaso Cuffaro - corredati di schede di approfondimento finali e spunti di discussione e ricerca, per far comprendere e gustare i capolavori di tutti i tempi". Alcuni volumi donati, invece, sono stati acquistati dalla professoressa Titti Cancelliere madre della presidente dell’Interact.

"I libri sono veicoli per imparare ad esprimere le proprie emozioni, per imparare a relazionarsi con gli altri, aprono le porte alla fantasia e alla creatività", commenta il presidente del Rotary padrino Salvatore D’Angelo. "La lettura investe la vita interiore del soggetto e la sua crescita personale, leggere è un continuo esercizio del pensare, un’occasione per coltivare la mente e le emozioni, un laboratorio sempre attivo per l’educazione alla riflessione e all’apprendimento» ha commentato il delegato Rotary per i club giovanili e past president del club Antonio Fundarò.

"Leggere - dice la Dsga Giovanna Chimenti - è da considerarsi un’attività trasversale rispetto alle varie discipline che si insegnano". Attività, continua il dirigente scolastico dell’Ic “Privitera-Polizzi” di Partinico, prof. Carmelo Belfiore che deve essere volta "a fondare una competenza che si costruisce sulla base di molte dimensioni: cognitiva (saper leggere), operativa (apprendere il saper leggere) e anche attitudinale e comportamentale (abitudine al leggere)".

"L’iniziativa di lettura - conclude il vice preside dell’Istituto Luigi Vangelista, presente all’evento - si propone anche come 'un invito all’ascolto' che rivendica, soprattutto per noi nuove generazioni, il potere evocativo della parola, in contrapposizione ad un’invadente cultura dell’immagine". Di particolare significato l’affermazione del giovanissimo alunno Marco Speciale che nel prendere in prestito il primo volume ha affermato che "nel libro sento il mondo che vive. E' bello averlo nelle mani e sfogliarlo. Sono certo che ne prenderò in prestito tantissimi altri".