Interact e Rotaract Club Bagheria: la ruota non si ferma

Il Passaggio della Campana è l'evento che più di tutti esprime, nella sua solenne importanza, l'essenza del simbolo che caratterizza la famiglia Rotariana. Luglio, mese in cui ricomincia il nuovo anno sociale, è infatti il mese in cui la ruota continua a girare ma con speranze nuove, obbiettivi diversi e con sempre più voglia di mettersi al servizio degli altri. L'anno sociale 2019/2020 non è stato facile, incarnando, in poche cifre, sia le difficoltà del mondo che quelle della realtà rotariana.

Tante delle attività che si sarebbero volute svolgere, sono state rivoluzionate dall'avanzare crudele e spietato del Covid-19. Ma l'ingranaggio non si è mai fermato e i Club Rotaract Bagheria e Interact Bagheria, guidati rispettivamente dai Presidenti Roberto Sparacino e Rebecca Morici, hanno dato il loro grande supporto a sostegno dell'emergenza causata dal virus e alcune delle attività sono state trasformate in donazioni ad ospedali, Case famiglie e Caritas. Domenica 9 Agosto, presso Villa Cattolica, durante il Passaggio della Campana, i nuovi presidenti, per il Club Rotaract Bagheria il Dott. Giorgio Matrone e per il Club Interact Bagheria Melania Guagliardo, insieme ai loro Club si sono dichiarati pronti a ripartire con grandi attività, con entusiasmo e nuovi soci. Durante il Passaggio di Campana, infatti, tre soci hanno compiuto ufficialmente il loro ingresso nel club (Gabriele Aiello, Dott. Gabriele Alessandro e Alessio Sicilia) mentre un Socio e grande Amico del Club, Ing. Francesco Montana, è stato premiato e ringraziato per il sostegno e il supporto dato, conferendogli l'onorificenza per merito.

Raggiunto così il numero totale di diciotto componenti (in ordine alfabetico: Gabriele Aiello, Dott. Gabriele Alessandro, Dott.ssa Alessandra Bruni, Sofia Bruno, Daniel Cirone, Dott.ssa Carlotta Dimitri, Clarissa Dimitri, Anthony Domino, Costanza Fricano, Onofrio Fricano, Dott.ssa Elena Garau, Rosa Greco, Dott. Giorgio Matrone, Avv. Vincenzo Matrone, Arch. Maria Angela Pedone, Alessio Sicilia, Roberto Sparacino, Michele Trupiano) il club è orgoglioso di cominciare il nuovo anno, avendo nella testa l'eco del nuovo motto "Il futuro è la volontà di metterti al servizio degli altri". I Club rivolgono un ringraziamento a tutti i presenti e un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale nella persona del Vice Sindaco Daniele Vella. Il tocco della Campana è stato dato, la ruota continua a girare e, di anno in anno, dobbiamo solo far in modo che non si fermi mai.

