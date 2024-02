Intelligenza artificiale, il rettore Midiri nominato presidente del Comitato scientifico nazionale Csaia

Il ruolo di presidente del comitato scientifico a Massimo Midiri, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo: a conferire questo incarico il presidente del Centro di studi avanzati per l’intelligenza artificiale (Csaia), il professor Pier Paolo Maria Menchetti, che riunisce accademici, studiosi, ricercatori, informatici, imprenditori che fanno ricerca per applicare sistemi di IA creati con la supervisione dell’uomo per il suo benessere.

La notizia è stata resa dal presidente di Csaia durante i lavori della Fondazione italiana di Medicina digitale (Fomed), tenuti in questi giorni allo Steri di Palermo e patrocinati anche da Università degli studi ed Ersu Palermo.

"Il consiglio direttivo del Centro di studi avanzati per l’intelligenza artificiale – ha dichiarato il suo presidente Pier Paolo Maria Menchetti - ha deliberato, all'unanimità, di attribuire la presidenza del Comitato Scientifico nazionale al professor Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, per il suo entusiasmo propositivo nel creare una rete di collaborazioni interdisciplinari, nonché per il ruolo geopolitico e storico che la Sicilia e l’Ateneo di Palermo ricoprono nel bacino del Mediterraneo. Csaia a oggi ha nel Comitato Scientifico membri provenienti da Italia, Francia, Germania, San Marino, USA. Una scelta che va anche nella direzione del sostegno alla ricerca e all’innovazione della medicina digitale portata avanti con entusiasmo e competenza dalla Fondazione italiana di Medicina Digitale (Fomed)".

Chi sono i membri del Comitato scientifico Csaia

Ci sono docenti e ricercatori di numerosi atenei, imprenditori che fanno ricerca in tutti i campi del sapere, lo Stato Maggiore della Difesa (Ministero della Difesa), enti specifici di ricerca pubblici (Cnr) e privati (tra cui la Fondazione centro culturale Ettore Majorana, l’Istituto enciclopedia Iitaliana treccani) per fare formazione didattica, corsi, master e realizzare i programmi – Machine learning, Robotics, Natural language processing (Nlp) – rivolti all’uso della IA a vantaggio della comunità nei più svariati settori. A tal proposito CSAIA ha aderito alla consultazione dell’Advisory Board delle Nazioni Unite per creare una Governance sulla IA e alla Rome Call for AI Ethics della Pontificia accademia per la Vita.