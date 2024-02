"Questa gran butt... ci fa portare via le macchine": insulti sessisti contro Maria Terranova, sindaco di Termini

Un post sessista contro il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova è comparso stamani sui social. In un video, in cui viene ripresa un'operazione di bonifica e di ripristino del decoro di un'area si sente una voce insultare pesantemente la prima cittadina, apostrofata con termini come 'tr...' o 'but...'. La "colpa" del sindaco? Aver fatto portare via (dai vigili) alcune auto.

Lei stessa - sul suo profilo social - nel pomeriggio ha postato il video sessista e ha commentato così: "Nessuna minaccia, nessuna offesa, fermerà mai la mia amministrazione e il mio desiderio di ripristinare la legalità. Di vivere nella legalità e per la legalità". "Forse dovrei semplicemente fregarmene e lasciare certe parole confinate lì, nello schifo di chi le pronuncia - dice Terranova -. Forse dovrei abituarmi (o rassegnarmi) all’idea che il mondo è fatto di persone splendide che emanano luce, ma anche di persone ignobili che infestano l’aria che respirano".

"Forse dovrei provare a comprendere chi non si rende nemmeno conto di quanto sia inqualificabile il suo modo di agire - aggiunge -. Ma farei un torto a me stessa. Farei un torto a chi quotidianamente lotta per un cancellare ogni forma di violenza. Farei un torto a chi è convinto, giustamente, che mai a nessuno dovrebbe essere consentito violare, offendere e denigrare un’altra persona. Ancor più se donna". Terranova ha annunciato che segnalerà alle forze dell'ordine l'autore del video.

"Piena solidarietà" al sindaco è arrivata dall'Anci Sicilia, per "l’ennesimo atto intimidatorio subìto, in queste ore, attraverso i social". "Si tratta - dicono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia - dell’ennesimo atto minatorio nei confronti di amministratori locali in prima linea per la difesa della legalità, che, troppo spesso, vengono attaccati e offesi mentre, malgrado le enormi difficoltà legate alla crisi economica e sociale delle nostre comunità, provano a dare risposte ai cittadini".