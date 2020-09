Ztl, via libera dal ministero delle Infrastrutture alle telecamere in 26 varchi

Il ministero delle Infrastrutture autorizza l'installazione delle telecamere in 26 varchi d'ingresso della Ztl, in aggiunta ai 5 già sorvegliati dall'occhio elettronico. Ne dà notizia il Comune, che ha già incaricato la Sispi di effettuare i sopralluoghi per le verifiche tecniche assieme all'Enel e alla ditta incaricata dell'installazione.

Nel giro di una decina di giorni dovrebbero iniziare i lavori, che dureranno complessivamente al massimo 90 giorni. Il sistema di telecontrollo è attualmente presente in 5 varchi: piazza Verdi, via Gagini, via Porto Salvo, Porta Felice e via Roma. Con il via libera del ministero delle Infrastrutture verrà esteso in via San Sebastiano, via Alloro, via Cervello, vicolo del Pallone, via Pardi, via Filangeri, corso dei Mille, via Maqueda, via Battisti, via Grasso (angolo via Mignosi), via Musco (angolo via Grassi), via Lo Giudice, via San Francesco Saverio, via Cadorna, piazza Baronio Manfredi, via Barbieri, Porta Nuova, via Papireto, via Bonello, piazza del Noviziato, accesso alla via Luigi Siciliano Villanueva provenendo dalla via G.Luigi Cadorna; accesso alla via Prestinari provenendo dalla via G.Luigi Cadorna; via Roma (Olivella), via degli Angelini, piazza Santa Teresa, via Cappuccinelle (cortile Mangano), via Cappuccinelle (angolo via Papireto).

L'area della Ztl coincide con il centro storico, tra i più vasti d'Europa con i suoi 2,5 chilometri quadrati. L'installazione delle telecamere, attesa dal 2017, è l'unico vero deterrente all'accesso dei veicoli non autorizzati, prché la polizia municipale non è nelle condizioni di presidiare tutti i varchi della Ztl. La videosorveglianza della Ztl, prevista nel disciplinare tecnico, è finanziata dal Pon Metro. L'amministrazione comunale ha affidato la realizzazione del sistema di controllo alla Sispi, per un ammontare complessivo di euro 600 mila euro.

Per l'assessore Giusto Catania "il sistema di videosorveglianza dei varchi autorizzato dal ministero consentirà all'amministrazione comunale di concludere il percorso di realizzazione della Ztl 1. Si tratta quindi di un messaggio molto importante che va della direzione di contribuire al miglioramente della qualità dell'aria e alla diminuzione del traffico veicolare. Questo risultato consentirà alla amministrazione comunale di lavorare per la predisposizione degli atti relativi alla Ztl 2".

"Il controllo degli accessi - dice il sindaco Leoluca Orlando - è fondamentale perché sempre la Ztl sia sempre più efficace e per la sua funzione di deterrente. Un passo importante per rafforzare il percorso di vivibilità di tutta la città".