Via d'Amelio, un'installazione per ricordare Borsellino: in città arrivano i ragazzi di Will

Sulla scia del podcast “Cosa Resta” dedicato a raccontare la vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino anche a chi 30 anni fa ancora non c’era, Will, la media company social leader tra gli under 35, torna a Palermo nei luoghi dell’antimafia e lo fa insieme ai nomi che della lotta alla criminalità hanno fatto una bandiera, anche personale.

Si comincia domani con un incontro aperto a tutta la città di Palermo. Appuntamento alle 17.30 alla Casa di Paolo, via della Vetriera 57, con Carlo Notarpietro, autore di Will Media e coautore insieme a Francesco Oggiano del podcast “Cosa Resta”, che dialogherà con Antonio Balsamo, Presidente del Tribunale di Palermo, Matteo Sbergio, Presidente ContrariaMente e volontario della Casa di Paolo, Marta Capaccioni, attivista di Our Voice e ContrariaMente, e Roberta Gatani, responsabile Casa di Paolo. Prevista nel primo pomeriggio, alle 15, una visita al museo Falcone Borsellino del Tribunale di Palermo, dedicata ai membri della community di Wll, accompagnati da Giovanni Paparcuri, ex agente di scorta di Rocco Chimici e collaboratore dei due magistrati uccisi.

Il 14 luglio invece, insieme a Antonio Vullo, uomo della scorta di Borsellino, unico sopravvissuto all’attentato nel quale perse la vita il magistrato, Will darà vita a un momento di condivisione della community davanti all’albero della pace piantato in memoria di Paolo Borsellino proprio vicino alla sua abitazione, in via D’Amelio. Sulla pianta chiunque potrà lasciare il suo messaggio di speranza. Filo conduttore sarà “Cosa resta” - in continuità con il titolo del podcast - di quel periodo della nostra storia recente segnato da terribili attentati, ma anche pervaso da voglia di giustizia e verità. La cittadinanza potrà partecipare lasciando i propri messaggi fino al 18 luglio, giorno dell’anniversario della strage di Via D’Amelio. L’evento alla Casa di Paolo (Via della Vetriera 57) del 13 luglio alle ore 17.30 è gratuito e aperto a tutti, necessaria la prenotazione.