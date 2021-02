Carini dichiara guerra alla sosta selvaggia: attivate nuove telecamere in centro

Attivate nuove telecamere ad altissima risoluzione in piazza Duomo e corso Umberto I, a Carini. "Lo scopo - dichiara il sindaco Giovì Monteleone - è garantire maggiore sicurezza e combattere la sosta selvaggia". Un obiettivo che veniva già perseguito attraverso lo street control, il sistema composto da telecamera e tablet in grado di leggere e controllare in tempo reale le targhe dei veicoli, ma che l'amministrazione ha deciso di perseguire con maggiore forza. A tal fine il primo cittadino annuncia l'installazione, a breve, di altri "occhi elettronici": saranno piazzati nella frazione di Villagrazia, in via Nazionale, in piazza della Vittoria e in tutte le strade prossime a edifici scolastici.

Per snellire il traffico e assicurare una più agevole mobilità, inoltre, tra centro storico e Villagrazia il Comune ha attivato un servizio di bus navetta (guarda gli orari) che collega piazza Stazione con piazza Sant’Anna e piazza Duomo: per usufruirne bastano solo 5 euro al mese.