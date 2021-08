Con il caldo è corsa ai condizionatori, Confartigianato: "Necessarie certificazioni per installazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La manutenzione e l’installazione dei condizionatori è un’operazione importante e necessita di professionalità per il rilascio delle certificazioni. Confartigianato Palermo avvia una campagna informativa, per consentire ai cittadini di rivolgersi a ditte specializzate e autorizzate nell’installazione e negli interventi sugli impianti. Anche chi acquista un climatizzatore, è obbligato a rispettare le linee guida della recente normativa F-gas sui climatizzatori. Quando si compra un climatizzatore, infatti, occorre scegliere sì bene la macchina ma assicurarsi anche che chi la installa sia munito di patentino F-GAS, cioè che il termoidraulico sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, per effettuare il lavoro. La vendita del climatizzatore, l’installazione, la manutenzione e il controllo delle perdite devono essere registrati dal tecnico sulla banca dati F-GAS, che rilascia al cliente la dichiarazione di conformità dell'impianto. Confartigianato Palermo vuole quindi facilitare la scelta del tecnico artigiano specializzato nell’installazione delle apparecchiature. Chiunque abbia la necessità di fare installare o verificare il proprio apparecchio, si può rivolgere al presidente della categoria dei termoidraulici, Ivan Donato, per conoscere, in base al quartiere di residenza, tramite il codice di avviamento postale, quali sono le ditte specializzate e autorizzate più vicine al proprio domicilio.

"Vogliamo dimostrare sempre più vicinanza ai nostri cittadini, fornendo loro un servizio importante – dice Donato –. Ma, nello stesso tempo, vogliamo promuovere la cultura della legalità e consentire ai nostri artigiani di lavorare senza la concorrenza sleale di chi installa apparecchiature senza le competenze e il patentino F-Gas necessario”. Per conoscere le aziende autorizzate, contattare il numero 392.4222802.