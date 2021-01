Insieme per la Sicilia, soddisfazione per l'operazione "Bivio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Soddisfazione per l'operazione Bivio Insieme Palermo esprime soddisfazione per l'operazione Bivio che ha portato all'arresto di 16 esponenti appartenenti presumibilmente a Cosa nostra. L'operazione ha sottolineato come la mafia tenti di sostituire lo Stato con un suo welfare personale, tenti ancora l'assalto alle grandi opere e cerchi di sottomettere al pizzo imprenditori onesti che, invece, alzano la testa e rifiutano la logica del pizzo oggi come nei primi anni 90 con Libero Grassi. Lo Stato, che dispone di una Legislazione all’avanguardia sul Tema, come pure di tecnologie avanzate e uomini e donne preparati, in tutte le sue componenti, deve tenere sempre l'attenzione al massimo e fornire assistenza a magistrati, forze dell'ordine ed a chiunque si ribelli contro il cancro di nome mafia.