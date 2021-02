Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Cimici in casa e punture nei bimbi, Comune fa abbattere 5 alberi: "Unica scelta possibile"

Gli operai del settore verde sono intervenuti in via Mongitore per rimuovere definitivamente gli esemplari di Lagunaria. I residenti avevano lamentato la presenza degli insetti che li infestavano. L'esperto di colture arboree: "Era possibile trovare delle alternative""