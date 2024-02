Non si sono fermati all'alt dei carabinieri a un posto di blocco in via Imperatore Federico e, per provare a far perdere le proprie tracce, sono scappati a folle velocità. Ne è nato un breve inseguimento terminato quasi alla fine di via Sampolo quando l'auto, con a bordo due uomini, è stata bloccata dalle gazzelle.

La sorpresa però, venerdì sera, è saltata fuori al momento della perquisizione: nel cofano dell'auto, una Jeep Renegade presa a noleggio, infatti, il Nucleo radiomobile dei carabinieri ha trovato dieci chili di hashish. I due uomini sono stati così bloccati dai militari e la droga sequestrata.

Durante l'inseguimento, inoltre, i due uomini hanno speronato un'auto in corsa guidata da una donna. La conducente, rimasta ferita, è stata subito soccorsa dagli operatori del 118 e portata a Villa Sofia per gli accertamenti del caso. Sono in corso ulteriori indagini per capire da dove provenisse la droga e a chi fosse destinata.