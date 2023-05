Impenna con lo scooter e parte l’inseguimento, una volante si schianta in piazza XIII Vittime

Stava sfrecciando a bordo di uno scooter e, mentre zigzagava e impennava, è stato intercettato dalle volanti che si sono lanciate al suo inseguimento. Ma la corsa, avvenuta due notti fa nella zona del porto, si è conclusa con uno schianto. Durante l'intervento, infatti, un'auto della polizia è finita contro una cancellata in piazza XIII Vittime mentre il conducente del motorino, un minorenne, è stato bloccato, multato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

In base a una prima ricostruzione, le pattuglie dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato Centro, nel corso di un normale servizio di pattugliamento notturno, hanno visto un giovane che correva a bordo di uno scooter: impossibile non notarlo alla luce delle manovre che stava effettuando. Gli agenti avrebbero intimato l'alt al ragazzo che però, invece di fermarsi, è scappato nel tentativo di fare perdere le proprie tracce.

Arrivati in piazza XIII Vittime il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per terra, a pochi passi dal monumento, prima di essere bloccato. E' finito in ospedale, invece, l'autista di una delle volanti che, imboccando una curva ad alta velocità, ha perso anche lui il controllo del mezzo ed è finito contro una cancellata. I due agenti sono stati assistiti dal personale del 118. Uno di loro è stato anche portato al pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.