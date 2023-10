Scippa il telefono a una donna in via Roma, due passanti lo inseguono e lo bloccano: denunciato

Lo hanno visto in via Roma mentre strappava uno smartphone dalle mani di un donna e di fronte a quella scena hanno deciso di lanciarsi all’inseguimento dello scippatore e di chiamare il 112. Un ragazzo delle Mauritius di 26 anni è stato bloccato dalla polizia in via Gorizia, non distante dalla stazione centrale, e denunciato per furto aggravato. Lo stesso giovane era stato arrestato il giorno prima per un tentato furto in un cantiere edile di via Bandiera insieme a un palermitano di 35 anni.

A ricostruire la scena è stato un passante che aveva sentito le urla della donna, un avvocato. "Ha gridato 'aiuto, mi ha preso il cellulare'. Due ragazzi che si trovavano per caso lì - racconta a PalermoToday il testimone - sono scesi dalla loro auto e lo hanno rincorso a piedi. Una volta bloccato, hanno restituito lo smartphone alla vittima e hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia. Poco dopo è arrivata una pattuglia che ha identificato il giovane".

Gli agenti del commissariato Oreto-stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno raggiunto via Gorizia e hanno ascoltato il racconto della donna. Sulla scorta di quanto ricostruito i poliziotti hanno informato il magistrato di turno che però non ha ritenuto che ci fossero gli estremi per procedere con l’arresto e dunque il mauriziano è stato denunciato per furto aggravato e rimesso in libertà.

Il 26enne la stessa mattina era stato in tribunale per l’udienza di convalida dopo essere stato arrestato, il giorno precedente, per un tentato furto in via Bandiera, all’angolo con via San Basilio. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero provato a rubare del materiale edile da un cantiere, ma il tempestivo intervento del Nucleo radiomobile ha permesso di arrestare sia il mauriziano, al quale è stato applicato l'obbligo di dimora, che il palermitano, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.