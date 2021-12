Zigzag fra le auto in viale Regione, la polizia lo ferma ma lui si rifiuta di fare l'alcol test: denunciato

Si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test, pure dopo essere stato accompagnato in ospedale, rimediando così una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Si è concluso così il breve inseguimento di un automobilista in viale Regione, fermato domenica pomeriggio da una volante di polizia nella carreggiata in direzione Catania, all’altezza del distributore di carburante Eni all'altezza di Bonagia.

Insospettiti dalle manovre e dai suoi repentini zigzag, gli agenti hanno seguito l'automobilista per alcune centinaia di metri e si sono piazzati davanti al mezzo per bloccarne la corsa. Dopo i primi accertamenti i poliziotti hanno chiesto all’uomo, di 39 anni, di soffiare nel boccaglio dell'apparecchio utilizzato per rilevare il livello di etanolo nel sangue.

Lui però si sarebbe opposto di eseguire il test per due volte, sia in strada che in ospedale. La decisione gli è costata una denuncia d'ufficio oltre alla quale rischia, come previsto dal Codice della strada, una multa da 1.500 a 6 mila euro, l'arresto da 6 mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la confisca del mezzo e la revoca della patente in caso di recidiva.