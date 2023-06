Inseguimento al Borgo, poliziotto blocca un giovane ma viene accerchiato da 30 persone e picchiato

Dopo un breve inseguimento in auto, dalle parti di piazza Sturzo, è sceso dalla volante e ha rincorso a piedi un giovane che, approfittando del buio, stava tentando la fuga tra i vicoli di Borgo Vecchio. Improvvisamente è stato circondato da una trentina di persone che hanno circondato il poliziotto e lo hanno pestato. Per lui diversi traumi e oltre 30 giorni di prognosi.

E’ successo la scorsa notte, intorno all’una, quando una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale ha intercettato e cercato di fermare un ragazzo a bordo di uno scooter per un controllo. Il giovane, alla vista dei poliziotti, ha spinto sull’acceleratore prima di abbandonare il mezzo, tallonato dalla polizia, poco prima di via Quintino Sella per tentato la fuga a piedi.

L’agente non ci ha pensato due volte e si è lanciato all’inseguimento del ragazzo che sperava di riuscire a fare perdere le proprie tracce nel quartiere popolare. Dal nulla sarebbero sbucate circa 30 persone che avrebbero accerchiato il poliziotto che, in attesa dei rinforzi, era riuscito a raggiungere il giovane e immobilizzarlo.

Per impedire l’arresto avrebbero quindi cominciato a colpirlo con calci e pugni, costringendolo alla ritirata per scongiurare conseguenze peggiori. All’arrivo delle altre pattuglie, le stradine del Borgo si erano già svuotate come se non fosse mai accaduto nulla. Solo qualche residente affacciato alla finestra per cercare di capire il perché di quel viavai di volanti.

L’agente è stato soccorso e portato in ospedale per le lesioni riportate, soprattutto alla schiena e a una spalla. Gli investigatori hanno acquisito le immagini di numerose telecamere installate in zona che potrebbero presto portare all’identificazione degli aggressori che, in gruppo, hanno pestato l’uomo in divisa per evitare che il ragazzo venisse arrestato.