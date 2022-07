Scappa su un'auto rubata e sperona una volante: poliziotto ferito a San Lorenzo

Sarebbe stato scoperto a bordo di un’auto rubata, ma dopo aver speronato una volante della polizia sarebbe riuscito a fare perdere le proprie tracce. E’ accaduto la scorsa notte a San Lorenzo, quando alcune pattuglie si sono lanciate all’inseguimento di un uomo, di 35-40 anni, che guidava una Fiat 500.

Da una prima ricostruzione l'auto sarebbe stata intercettata dagli agenti di una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale che, dopo un riscontro sulla targa, si sono accorti che il mezzo risultava rubato. L'uomo alla guida della Fiat 500, rendendosi conto di essere stato scoperto, avrebbe spinto il piede sull'acceleratore cercando di scappare.

Durante la fuga il conducente, arrivato in via dei Quartieri, avrebbe provato più volte a urtare la volante riuscendo poi a mandarla fuori strada. A pagarne le conseguenze uno dei due agenti che si erano lanciati all'inseguimento, soccorso dal 118 e portato in ospedale per accertamenti e dimesso con una prognosi superiore ai dieci giorni.

Dopo l'accaduto è stata diramata una nota di ricerche a tutte le pattuglie della città, nella speranza di individuare l'auto rubata per eseguire i rilievi e cercare di risalire all'identità dell'uomo che stanotte ha seminato il caos in via dei Quartieri e che potrebbe aver abbandonato la 500 poiché diventata ormai una "patata bollente".