Bloccato su un'auto rubata dopo rocambolesco inseguimento in viale Regione: arrestato

Quell’auto, una Jeep Renegade, era stata già segnalata nel pomeriggio come mezzo sospetto, forse rubato, utilizzato da due uomini ricercati perché ritenuti gli autori di alcuni furti fuori città. Qualche ora più tardi, dopo aver allestito una serie di posti di controllo, è stata intercettata e bloccata al termine di un breve ma rocambolesco inseguimento in viale Regione. Un uomo è stato arrestato ieri sera, intorno alle 22.30, dai poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e della squadra mobile che lo hanno portato in questura per accertamenti.

Come ricostruito grazie ad alcuni testimoni e video ripresi con lo smartphone, la macchina - poi risultata rubata - è stata bloccata sulla circonvallazione, nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza di via Evangelista di Blasi. Le volanti sono riusciti a fermare la corsa della Jeep Renegade da cui sarebbero scese due persone. Una è riuscita a scappare mentre l'altra è stata inseguita e fermata dopo una fuga durata una manciata di secondi, caricata in auto e portata negli uffici della polizia.

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ma è stato anche denunciato per possesso di arnesi da scasso e ricettazione visto che della Jeep era stato denunciato il furto giorni prima. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del fuggitivo e per chiarire se lui e l'uomo finito in manette si fossero resi protagonisti di qualche crimine.