VIDEO | L'auto rubata e l'inseguimento in viale Regione, le immagini dell'arresto

E' finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale ma è stato denunciato anche per ricettazione e possesso di arnesi da scasso. Era ricercato, insieme a un'altra persona, perché sospettato di aver messo a segno alcuni furti fuori da Palermo. Indaga la squadra mobile